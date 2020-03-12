Чешская PPF Group обсуждает покупку офисов в центре Москвы

«Гоголевский, 11» на 10 000 кв. м находится рядом со станцией метро «Кропоткинская». Комплекс построен в 1998 г. для Credit Suisse First Boston, в 2004 г. его приобрел фонд Fleming Family & Partners. Спустя восемь лет новым собственником бизнес-центра стала американская Hines, которая владеет им до сих пор.