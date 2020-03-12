Чешская PPF Group обсуждает покупку офисов в центре Москвы
Но переговорам может помешать нестабильность из-за курса рубля
Входящая в PPF Group компания PPF Real Estate ведет переговоры о приобретении бизнес-центра «Гоголевский, 11» в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к разным сторонам возможной сделки.
«Гоголевский, 11» на 10 000 кв. м находится рядом со станцией метро «Кропоткинская». Комплекс построен в 1998 г. для Credit Suisse First Boston, в 2004 г. его приобрел фонд Fleming Family & Partners. Спустя восемь лет новым собственником бизнес-центра стала американская Hines, которая владеет им до сих пор.
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