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«Дон-строй инвест» продал крупный жилой проект на севере Москвы

Группа ПИК построит почти 500 000 кв. м на месте трубозаготовки
Антон Филатов
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Компания «Дон-строй инвест» продала девелоперский проект на территории Московского трубозаготовительного комбината (МТЗК) на Ижорской улице группе ПИК, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки. По данным ЕГРЮЛ, 17 апреля гендиректором АО МТЗК стала Екатерина Шестакова, которая также руководит компаниями «ПИК-стройинвест», «Столица», «Мегаполис» – все они входят в группу ПИК. Представители ПИК и «Дон-строй инвеста» от комментариев отказались.

«Дон-строй инвест» стал владельцем МТЗК в 2017 г. – купил его на торгах за 1,59 млрд руб. На территории комбината градостроительно-земельная комиссия разрешила построить 475 000 кв. м недвижимости, из которых 404 000 кв. м – жилье. Рыночную стоимость проекта партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает в 8–10 млрд руб. Еще 23–25 млрд руб., по его подсчетам, надо будет инвестировать в строительство жилого квартала. Выручка от продажи квартир в комплексе составит 50–60 млрд руб., говорит Сергунин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных