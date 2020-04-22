«Дон-строй инвест» продал крупный жилой проект на севере Москвы

«Дон-строй инвест» стал владельцем МТЗК в 2017 г. – купил его на торгах за 1,59 млрд руб. На территории комбината градостроительно-земельная комиссия разрешила построить 475 000 кв. м недвижимости, из которых 404 000 кв. м – жилье. Рыночную стоимость проекта партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает в 8–10 млрд руб. Еще 23–25 млрд руб., по его подсчетам, надо будет инвестировать в строительство жилого квартала. Выручка от продажи квартир в комплексе составит 50–60 млрд руб., говорит Сергунин.