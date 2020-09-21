Ажиотаж на рынке загородной недвижимости начал снижаться.Спрос на коттеджи и дачи вернулся на докризисный уровень
Количество сделок по покупке объектов загородной недвижимости в Московском регионе в сентябре сократилось на 30% по сравнению с маем – самым активным месяцем этого года, рассказала «Ведомостям» председатель совета директоров ГК «Миэль» Марина Толстик. Снижение спроса на дачи и коттеджи она объясняет отменой режима самоизоляции, частичным открытием границ, началом учебного года и традиционной сезонностью, которая есть в сегменте. Эту тенденцию подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. Всплеска интереса в связи со слухами о возможной второй волне эпидемии коронавируса пока нет, отмечает руководитель аналитического центра компании «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов.
Толстик напоминает, что из-за введения режима самоизоляции в мае этого года произошел всплеск сделок на рынке загородной недвижимости. Она добавляет, что спрос на дачи и коттеджи оставался на высоком уровне в течение всего лета. В этом году, по словам Толстик, сделок в этом сегменте с мая по август было на 30% больше, чем в аналогичный период 2019 г. Сколько конкретно дач и коттеджей было продано, она не раскрывает. По данным «Инком-недвижимости» на 3 сентября 2020 г., в продаже находилось 43 800 загородных объектов в Подмосковье, из которых 27 772 – на вторичном рынке.