Ажиотаж на рынке загородной недвижимости начал снижаться.

Толстик напоминает, что из-за введения режима самоизоляции в мае этого года произошел всплеск сделок на рынке загородной недвижимости. Она добавляет, что спрос на дачи и коттеджи оставался на высоком уровне в течение всего лета. В этом году, по словам Толстик, сделок в этом сегменте с мая по август было на 30% больше, чем в аналогичный период 2019 г. Сколько конкретно дач и коттеджей было продано, она не раскрывает. По данным «Инком-недвижимости» на 3 сентября 2020 г., в продаже находилось 43 800 загородных объектов в Подмосковье, из которых 27 772 – на вторичном рынке.