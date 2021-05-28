Структура «Сбера» может приобрести часть складов девелопера «Адва» в регионах

Структура «Сбера» может приобрести часть складов девелопера «Адва» в регионахИх планируется внести в фонд для привлечения коллективных инвестиций
«Сбер управление активами» приобрел склад общей площадью 38 200 кв. м в логистическом комплексе «Дорожный» в Ростовской области. По словам представителя компании, этот объект уже внесен в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Сбер – арендный бизнес – 3», паи которого могут купить квалифицированные инвесторы. Представитель продавца – компании «Адва» – факт сделки подтвердил. Купленный фондом «Сбера» склад был построен в прошлом году, его арендатором выступает интернет-ритейлер Ozon, говорят консультанты. Рыночную стоимость комплекса старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антон Алябьев оценивает в 1,3–1,4 млрд руб. Руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин считает, что он может стоить дороже – около 2 млрд руб.
«Сбер управление активами» может выкупить и другие активы «Адвы», уверяют три консультанта, работавших с компаниями. Источник, близкий к одной из них, подтвердил, что такой вариант действительно рассматривается, но детали переговоров не раскрыл. В портфеле «Адвы» сейчас четыре складских комплекса на 381 000 кв. в Краснодаре, Омске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, сказано на сайте компании. «Сбер управление активами» договаривается о приобретении последующих очередей логопарка «Дорожный» (в общей сложности там запланировано 160 000 кв. м), говорят собеседники «Ведомостей», после завершения строительства и заполнения их арендаторами. В частности, Бумагин знает, что вторая очередь логопарка уже возводится, ее арендатором также будет Ozon. Структура «Сбера» купит ее после ввода объекта в эксплуатацию, подтверждает он. Представитель Ozon уточнил, что площадь всего склада компании в Ростове-на-Дону составит 65 000 кв. м.