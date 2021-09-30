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АФК «Система» и MR Group могут вместе построить 2 млн кв. м недвижимости

Компании урегулировали спор по 60 га в Покровском-Стрешневе
Дарья Молоткова Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

АФК «Система» и MR Group договорились о партнерстве по развитию территории Московского машиностроительного предприятия (ММП) им. Чернышева в районе Покровское-Стрешнево, судебный спор между сторонами урегулирован. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к компаниям. Директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова и представитель АФК «Система» эту информацию подтвердили.

Претензии у структуры АФК «Система» – ООО «Техноинвест» – возникли летом этого года, после того как она проиграла организованные входящей в госкорпорацию «Ростех» компанией «РТ-капитал» торги по продаже имущества ММП им. Чернышева. Речь идет о двух земельных участках на 60 га и 125 объектах недвижимости на Вишневой улице. «Техноинвест» рассматривал возможность приобретения предприятия для расширения производственных мощностей активов группы, говорил ранее представитель АФК «Система». Но победителем аукциона стала входящая в MR Group фирма «С-девелопмент», предложившая за лот 11 млрд руб. «Техноинвест» посчитал, что сама процедура была проведена с нарушениями. В частности, компания обратила внимание на то, что конечный бенефициар «С-девелопмента» имеет двойное гражданство, а это противоречит федеральному закону № 57 об иностранных инвестициях в предприятия, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности России. Представитель «РТ-капитала» сообщил «Ведомостям», что торги были проведены без нарушений, а новый собственник имеет право сам решать, как ему распорядиться приобретенным активом. Но «Техноинвест» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы. Заседание о рассмотрении этого заявления должно состояться сегодня, 30 сентября, но стороны урегулировали взаимные претензии и планируют осваивать территорию совместно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных