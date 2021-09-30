АФК «Система» и MR Group могут вместе построить 2 млн кв. м недвижимости

Претензии у структуры АФК «Система» – ООО «Техноинвест» – возникли летом этого года, после того как она проиграла организованные входящей в госкорпорацию «Ростех» компанией «РТ-капитал» торги по продаже имущества ММП им. Чернышева. Речь идет о двух земельных участках на 60 га и 125 объектах недвижимости на Вишневой улице. «Техноинвест» рассматривал возможность приобретения предприятия для расширения производственных мощностей активов группы, говорил ранее представитель АФК «Система». Но победителем аукциона стала входящая в MR Group фирма «С-девелопмент», предложившая за лот 11 млрд руб. «Техноинвест» посчитал, что сама процедура была проведена с нарушениями. В частности, компания обратила внимание на то, что конечный бенефициар «С-девелопмента» имеет двойное гражданство, а это противоречит федеральному закону № 57 об иностранных инвестициях в предприятия, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности России. Представитель «РТ-капитала» сообщил «Ведомостям», что торги были проведены без нарушений, а новый собственник имеет право сам решать, как ему распорядиться приобретенным активом. Но «Техноинвест» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы. Заседание о рассмотрении этого заявления должно состояться сегодня, 30 сентября, но стороны урегулировали взаимные претензии и планируют осваивать территорию совместно.