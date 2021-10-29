DNS арендовал крупный склад на севере Подмосковья

Концерн «Русич» построит для ритейлера электронной и бытовой техники DNS логистический комплекс на 115 800 кв. м на территории индустриального парка «Холмогоры», расположенного в 30 км от МКАД по Ярославскому шоссе, на севере Подмосковья. Об этом рассказали два консультанта, работавшие со сторонами сделки. Эту информацию подтвердил также один из совладельцев DNS. По словам собеседников «Ведомостей», к 2022 г. «Русич» возведет для ритейлера около 88 000 кв. м, а еще через год – оставшиеся площади. После окончания строительства DNS возьмет эти помещения в аренду. Другие детали сделки собеседники «Ведомостей» не раскрыли. Представитель «Русича» на запрос «Ведомостей» не ответил, представитель CBRE (выступает консультантом сделки) от комментариев отказался.