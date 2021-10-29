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DNS арендовал крупный склад на севере Подмосковья

Новые площади нужны компании в связи ростом продаж и числа магазинов
Дарья Молоткова Маргарита Соболь
Один из совладельцев DNS пояснил «Ведомостям», что в «Холмогорах» компания консолидирует свои складские объекты в Московском регионе / Концерн «РУСИЧ»

Концерн «Русич» построит для ритейлера электронной и бытовой техники DNS логистический комплекс на 115 800 кв. м на территории индустриального парка «Холмогоры», расположенного в 30 км от МКАД по Ярославскому шоссе, на севере Подмосковья. Об этом рассказали два консультанта, работавшие со сторонами сделки. Эту информацию подтвердил также один из совладельцев DNS. По словам собеседников «Ведомостей», к 2022 г. «Русич» возведет для ритейлера около 88 000 кв. м, а еще через год – оставшиеся площади. После окончания строительства DNS возьмет эти помещения в аренду. Другие детали сделки собеседники «Ведомостей» не раскрыли. Представитель «Русича» на запрос «Ведомостей» не ответил, представитель CBRE (выступает консультантом сделки) от комментариев отказался.

DNS – крупнейший российский ритейлер электронной и бытовой техники. Его в 1998 г. основали 10 жителей Владивостока, которые до этого занимались сборкой и продажей компьютеров. Крупнейшим совладельцем компании с долей 44,6% является Юрий Карпцов, еще 44,4% у ее президента Дмитрия Алексеева. Общая выручка DNS по итогам 2020 г. выросла на 38,3% до 427,6 млрд руб., чистая прибыль составила 31,6 млрд руб., сообщала компания. Ее онлайн-магазин в прошлом году занял 4-е место в топ-100 крупнейших интернет-ритейлеров с продажами 116,7 млрд руб., по данным Data Insight.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных