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Группа «Самолет» выходит на рынок элитной недвижимости

Вместе с «Интеко» она построит премиальный комплекс на месте «Росстройэкспо» в Хамовниках
Дарья Молоткова Антон Филатов
Партнерство «Самолета» с «Интеко» выгодно обеим сторонам / Евгений Разумный / Ведомости

Группа «Самолет» выкупает у «Интеко» примерно половину проекта элитного жилого комплекса на территории выставочного центра «Росстройэкспо» в Хамовниках. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки. Управляющий директор «Самолета» Владимир Комар подтвердил, что компания приняла решение реализовать опцион на приобретение 49% долей в этом проекте, который на текущий момент планируется реализовывать в партнерстве с «Интеко». Представитель последней от комментариев отказался. Сделку планируется закрыть в ближайшее время после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), уточняет Комар.

Речь идет о 4 га на Фрунзенской набережной. Эту площадку пытаются застроить много лет. Еще в середине 2000-х акции «Росстройэкспо» консолидировали Aeon Corporation Романа Троценко и структуры Олега Басина, сына бывшего руководителя Госстроя России. В 2008 г. территорию выставочного центра выкупил «Газпромбанк-инвест», который планировал возвести там жилой комплекс на 200 000 кв. м. Его партнером по проекту должна была стать группа «Ташир» Самвела Карапетяна. Но в апреле этого года на общественные слушания был выставлен проект куда меньшей площади – на 75 000 кв. м, следует из информации на сайте «Активного гражданина». А в августе участок выкупила «Интеко».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных