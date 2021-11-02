Группа «Самолет» выходит на рынок элитной недвижимости

Речь идет о 4 га на Фрунзенской набережной. Эту площадку пытаются застроить много лет. Еще в середине 2000-х акции «Росстройэкспо» консолидировали Aeon Corporation Романа Троценко и структуры Олега Басина, сына бывшего руководителя Госстроя России. В 2008 г. территорию выставочного центра выкупил «Газпромбанк-инвест», который планировал возвести там жилой комплекс на 200 000 кв. м. Его партнером по проекту должна была стать группа «Ташир» Самвела Карапетяна. Но в апреле этого года на общественные слушания был выставлен проект куда меньшей площади – на 75 000 кв. м, следует из информации на сайте «Активного гражданина». А в августе участок выкупила «Интеко».