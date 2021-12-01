«РГ-девелопмент» может построить жилой комплекс на территории объединения «Орион»«Ростех» с третьей попытки продал крупный участок на востоке Москвы
Входящая в девелоперскую компанию «РГ-девелопмент» фирма НАО «Инфосеть» стала победителем аукциона по продаже бывших активов научно-производственного объединения (НПО) «Орион». Это следует из протокола, опубликованного на сайте компании «РТ-капитал», которая занимается продажей непрофильных активов госкорпорации «Ростех».
В документе сказано, что речь идет об участке на 2,37 га и комплексе зданий общей площадью почти 54 000 кв. м, расположенных на ш. Энтузиастов на востоке Москвы. При стартовой стоимости лота в 1,24 млрд руб. структура «РГ-девелопмента» согласилась заплатить 1,61 млрд руб. Кроме нее в аукционе принимали участие девелоперская компания Level Group Вадима Мошковича (ее предложение – 1,48 млрд руб.) и фирма «Спутник С». Одна из компаний с таким названием, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит бизнесмену Алексею Набатову, который ранее выкупил здания гостиницы «Саяны» на Ярославском шоссе, Домодедовской типографии в Домодедове и Академии коммунального хозяйства на Волоколамском шоссе. Но «Спутник С» свою цену за имущество «Ориона» не предложил, следует из протокола торгов.
НПО «Орион», как сказано на сайте организации, было основано в 1946 г. Объединение специализируется на производстве фотоприемников, приборов ночного видения, инфракрасных лазеров, электронных микроскопов и т. д. Судя по всему, само производство было выведено с ш. Энтузиастов на Косинскую улицу. По крайней мере, согласно «СПАРК-Интерфаксу», там теперь расположен головной офис предприятия.