«РГ-девелопмент» может построить жилой комплекс на территории объединения «Орион»

В документе сказано, что речь идет об участке на 2,37 га и комплексе зданий общей площадью почти 54 000 кв. м, расположенных на ш. Энтузиастов на востоке Москвы. При стартовой стоимости лота в 1,24 млрд руб. структура «РГ-девелопмента» согласилась заплатить 1,61 млрд руб. Кроме нее в аукционе принимали участие девелоперская компания Level Group Вадима Мошковича (ее предложение – 1,48 млрд руб.) и фирма «Спутник С». Одна из компаний с таким названием, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит бизнесмену Алексею Набатову, который ранее выкупил здания гостиницы «Саяны» на Ярославском шоссе, Домодедовской типографии в Домодедове и Академии коммунального хозяйства на Волоколамском шоссе. Но «Спутник С» свою цену за имущество «Ориона» не предложил, следует из протокола торгов.