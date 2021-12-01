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«РГ-девелопмент» может построить жилой комплекс на территории объединения «Орион»

«Ростех» с третьей попытки продал крупный участок на востоке Москвы
Дарья Молоткова Антон Филатов
Госкорпорация «Ростех» с третьей попытки продала бывшие активы объединения «Орион» / Сергей Субботин / РИА Новости

Входящая в девелоперскую компанию «РГ-девелопмент» фирма НАО «Инфосеть» стала победителем аукциона по продаже бывших активов научно-производственного объединения (НПО) «Орион». Это следует из протокола, опубликованного на сайте компании «РТ-капитал», которая занимается продажей непрофильных активов госкорпорации «Ростех».

В документе сказано, что речь идет об участке на 2,37 га и комплексе зданий общей площадью почти 54 000 кв. м, расположенных на ш. Энтузиастов на востоке Москвы. При стартовой стоимости лота в 1,24 млрд руб. структура «РГ-девелопмента» согласилась заплатить 1,61 млрд руб. Кроме нее в аукционе принимали участие девелоперская компания Level Group Вадима Мошковича (ее предложение – 1,48 млрд руб.) и фирма «Спутник С». Одна из компаний с таким названием, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит бизнесмену Алексею Набатову, который ранее выкупил здания гостиницы «Саяны» на Ярославском шоссе, Домодедовской типографии в Домодедове и Академии коммунального хозяйства на Волоколамском шоссе. Но «Спутник С» свою цену за имущество «Ориона» не предложил, следует из протокола торгов.

НПО «Орион», как сказано на сайте организации, было основано в 1946 г. Объединение специализируется на производстве фотоприемников, приборов ночного видения, инфракрасных лазеров, электронных микроскопов и т. д. Судя по всему, само производство было выведено с ш. Энтузиастов на Косинскую улицу. По крайней мере, согласно «СПАРК-Интерфаксу», там теперь расположен головной офис предприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных