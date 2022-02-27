Суд снял арест со скандального проекта на Ивановской горке

Суд снял арест со скандального проекта на Ивановской горкеТеперь выходцы из А1 могут приступить к строительству там офисного комплекса
Басманный районный суд Москвы отменил обеспечительные меры в отношении проекта офисного комплекса на 7000 кв. м рядом с памятником архитектуры – усадьбой Григория Юргенсона в Колпачном переулке на Ивановской горке в центре столицы. Об этом «Ведомостям» рассказали Артем Абрамов, управляющий партнер юридической компании «Виндер», которая представляет интересы застройщика – УК «Деловой мир». Эту информацию подтвердили партнер арбитражного фонда «Правда» (владеет «Деловым миром») Илья Лунегов, а также представитель группы активистов, выступавших ее оппонентом, юрист Дмитрий Чарахчьян. Об отмене определения предыдущей инстанции сказано и на сайте суда, правда, само решение пока не опубликовано. Теперь компания может приступить к строительным работам на площадке, уточняет Лунегов.
Офисный комплекс на Ивановской горке – один из самых скандальных градостроительных проектов на территории Москвы. С 2020 г. местные активисты пытаются помешать возведению этого объекта, мотивируя это тем, что троекратное увеличение площади существующего там здания приведет к изменениям исторического квартала на Ивановской горке. По их мнению, строительные работы создают угрозу для памятников архитектуры, в особенности особняка Г. П. Юргенсона. Впрочем, архитектор проекта Алексей Гинзбург в интервью «Ведомостям» говорил, что наземная площадь офисного центра хотя и увеличится на 2000 кв. м, при этом высотность здания не поменяется. Инвестиции в строительство такого комплекса могут составить около 120 000–140 000 руб. за 1 кв. м (840–980 млн руб.), подсчитала руководитель офисного департамента ILM Ксения Харкевич. После завершения строительства рыночная стоимость комплекса может составить 3,5 млрд руб., полагает она.
Изначально строительством объекта должна была заниматься девелоперская компания AB Development Алексея Бланина. Но в сентябре прошлого года владельцем УК «Деловой мир» стала структура «Правды» – «Правда реал эстейт оппортьюнити корпорейшн». Данный фонд был создан Лунеговым, Робертом Топкаевым и Тарасом Кондратьевым, выходцами из А1, инвестиционного подразделения «Альфа-групп», которое специализируется на сделках по слиянию и поглощению. Лунегов ранее заявлял «Ведомостям», что фонд участвовал в сделках по взысканию сложных долгов, но подробности не раскрыл.
С 2020 по 2022 г. активисты инициировали не менее 11 судебных дел, подав в итоге не менее 14 ходатайств о наложении обеспечительных мер на проект, рассказывает Абрамов. В ноябре 2021 г. Басманный районный суд, по его словам, удовлетворил одно из таких ходатайств и запретил застройщику «осуществлять строительные работы по данному проекту до вступления решения в законную силу». Теперь оно отменено. Лунегов добавляет, что подача однотипных исков связана с желанием активистов умышленно затянуть судебные процессы. В ответ на это УК «Деловой мир» подала заявление о взыскании судебных издержек на сумму 14 млн руб. к одной из них. Информация об этом иске есть на сайте Бутырского районного суда. Чарахчьян говорит, что они и дальше планируют оспаривать решение о строительстве рядом с усадьбой Юргенсона офисного комплекса. По его словам, сначала суд принял определение о возврате материала по жалобе застройщика без рассмотрения, а потом, не принимая никаких новых актов, рассмотрел его по существу. Он говорит, что если девелопер приступит к строительству, то рассматривать дело дальше будет бессмысленно. Определение суда о снятии запрета до того, как будет установлено, можно ли вести такие работы, противоречит здравому смыслу, говорит Чарахчьян.
Представитель департамента культурного наследия Москвы (он выступал стороной в судебных разбирательствах по этому объекту. – «Ведомости») сообщил, что ведомство считает позицию суда обоснованной. По его словам, объектам культурного наследия ничего не угрожает, все необходимые разделы согласованы в соответствии с требованиями законодательства об их охране.
Председатель московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев указывает, что в подобных спорах суды чаще всего принимают сторону застройщиков, так как перед началом строительства они получают всю разрешительную документацию. Он напоминает, что девелопер обязан согласовать проектную и рабочую документацию с правительством Москвы или другими органами федеральной власти. Чтобы одобрить стройку, документацию тщательно изучают кураторы, в том числе и представители архитекторов столицы. Если компания получила все необходимые разрешения, то активисты пытаются оспорить законную стройку, полагает Николаев. С ним согласен и партнер адвокатского бюро Asterisk Сергей Демченко. Он указывает, что суд обычно отменяет обеспечительные меры в случае наличия доказательств в законности действий застройщика. Партнер «Инфралекса» Дмитрий Иванов говорит, что если целью активистов является затягивание проекта и нанесение финансового ущерба девелоперу, то они должны быть готовы компенсировать такой ущерб и судебные издержки в случае проигрыша в деле.