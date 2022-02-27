Суд снял арест со скандального проекта на Ивановской горке

С 2020 по 2022 г. активисты инициировали не менее 11 судебных дел, подав в итоге не менее 14 ходатайств о наложении обеспечительных мер на проект, рассказывает Абрамов. В ноябре 2021 г. Басманный районный суд, по его словам, удовлетворил одно из таких ходатайств и запретил застройщику «осуществлять строительные работы по данному проекту до вступления решения в законную силу». Теперь оно отменено. Лунегов добавляет, что подача однотипных исков связана с желанием активистов умышленно затянуть судебные процессы. В ответ на это УК «Деловой мир» подала заявление о взыскании судебных издержек на сумму 14 млн руб. к одной из них. Информация об этом иске есть на сайте Бутырского районного суда. Чарахчьян говорит, что они и дальше планируют оспаривать решение о строительстве рядом с усадьбой Юргенсона офисного комплекса. По его словам, сначала суд принял определение о возврате материала по жалобе застройщика без рассмотрения, а потом, не принимая никаких новых актов, рассмотрел его по существу. Он говорит, что если девелопер приступит к строительству, то рассматривать дело дальше будет бессмысленно. Определение суда о снятии запрета до того, как будет установлено, можно ли вести такие работы, противоречит здравому смыслу, говорит Чарахчьян.