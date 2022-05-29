Акционер O1 Properties может достроить апарт-комплекс «Правда» на севере Москвы

Акционер O1 Properties может достроить апарт-комплекс «Правда» на севере МосквыОн выкупил у Сбербанка права требования к группе ПСН на 1,56 млрд рублей
Кипрская Yofoura Holding Limited получила в залог 100% долей в ООО «Объединенный издательский дом (ИД) «Медиа-пресса» – девелопере апарт-комплекса «Правда» (60 848 кв. м), который группа ПСН планировала построить на одноименной улице на севере Москвы. Об этом сообщил один из дольщиков этого объекта на профильном форуме Domkad.ru.
Сама сделка, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», прошла в октябре 2021 г., но ранее об этом не сообщалось.
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