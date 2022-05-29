Акционер O1 Properties может достроить апарт-комплекс «Правда» на севере Москвы

Кипрская Yofoura Holding Limited получила в залог 100% долей в ООО «Объединенный издательский дом (ИД) «Медиа-пресса» – девелопере апарт-комплекса «Правда» (60 848 кв. м), который группа ПСН планировала построить на одноименной улице на севере Москвы. Об этом сообщил один из дольщиков этого объекта на профильном форуме Domkad.ru.