Пустырь рядом с Центральным домом журналиста будет застроен спустя 25 лет

Изначально на месте пустыря на Никитском бульваре находилась старинная усадьба, построенная в XVIII в. Она принадлежала князьям Якову Шаховскому, а затем Сергею Голицыну. Последний использовал ее как литературный салон (в частности, здесь свои произведения читал поэт Кондратий Рылеев). После того как в 20-е гг. XIX в. владельцем усадьбы стал директор Императорских театров Федор Кокошкин, в доме разместили репетиционные залы Большого и Малого театров. А само здание стали называть Домом Кокошкина. Позже в нем жил композитор Александр Варламов, в честь романсов («Соловьем залетным» и «Ты не пой, соловей») усадьба получила название Соловьиный дом.