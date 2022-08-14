Пустырь рядом с Центральным домом журналиста будет застроен спустя 25 лет

Пустырь рядом с Центральным домом журналиста будет застроен спустя 25 летНа месте бывшей площадки Тельмана Исмаилова у Арбата появится элитный апарт-комплекс
Компания «Третий Рим» получила градостроительный план земельного участка на 0,3 га, расположенного рядом с Центральным домом журналиста на Никитском бульваре в районе Арбат, следует из Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Москвы. На этой территории можно будет построить гостиницу на 23 350 кв. м, из которых 15 412 кв. м – надземная площадь.
Изначально на месте пустыря на Никитском бульваре находилась старинная усадьба, построенная в XVIII в. Она принадлежала князьям Якову Шаховскому, а затем Сергею Голицыну. Последний использовал ее как литературный салон (в частности, здесь свои произведения читал поэт Кондратий Рылеев). После того как в 20-е гг. XIX в. владельцем усадьбы стал директор Императорских театров Федор Кокошкин, в доме разместили репетиционные залы Большого и Малого театров. А само здание стали называть Домом Кокошкина. Позже в нем жил композитор Александр Варламов, в честь романсов («Соловьем залетным» и «Ты не пой, соловей») усадьба получила название Соловьиный дом.