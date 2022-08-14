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Пустырь рядом с Центральным домом журналиста будет застроен спустя 25 лет

На месте бывшей площадки Тельмана Исмаилова у Арбата появится элитный апарт-комплекс
Дарья Молоткова Антон Филатов
Покупка площадки на Никитском бульваре могла обойтись R4S Group в 2 млрд руб. / Максим Стулов / Ведомости

Компания «Третий Рим» получила градостроительный план земельного участка на 0,3 га, расположенного рядом с Центральным домом журналиста на Никитском бульваре в районе Арбат, следует из Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Москвы. На этой территории можно будет построить гостиницу на 23 350 кв. м, из которых 15 412 кв. м – надземная площадь.

Изначально на месте пустыря на Никитском бульваре находилась старинная усадьба, построенная в XVIII в. Она принадлежала князьям Якову Шаховскому, а затем Сергею Голицыну. Последний использовал ее как литературный салон (в частности, здесь свои произведения читал поэт Кондратий Рылеев). После того как в 20-е гг. XIX в. владельцем усадьбы стал директор Императорских театров Федор Кокошкин, в доме разместили репетиционные залы Большого и Малого театров. А само здание стали называть Домом Кокошкина. Позже в нем жил композитор Александр Варламов, в честь романсов («Соловьем залетным» и «Ты не пой, соловей») усадьба получила название Соловьиный дом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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