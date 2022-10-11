«Донстрой» застроит территорию МКБ «Космос» в Замоскворечье

«Донстрой» застроит территорию МКБ «Космос» в ЗамоскворечьеТам может появиться жилой комплекс площадью до 50 000 кв. м
Структура девелоперской компании «Донстрой» подала заявку на приобретение имущества московского конструкторского бюро (МКБ) «Компас», следует из протокола торгов, с которым ознакомились «Ведомости». Других претендентов на этот лот не было. МКБ «Компас» принадлежит права на участки общей площадью 1,3 га и 13 зданий на 26 300 кв. м на Большой Татарской улице в Замоскворечье. Продажей этих активов занималась компания «РТ-Капитал», отвечающая за реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех».
Цена продажи имущества МКБ «Компас» составила 9,29 млрд руб., сообщил «Ведомостям» генеральный директор «РТ-Капитала» Семен Якубов. По его словам, продажа такого сложного объекта в нынешних реалиях и по стартовой цене подтверждает, что инвесторы по-прежнему активны и готовы вкладываться в такие проекты. Площадка позволяет реализовать практически любой бизнес-проект, сказал он.
«Донстрой» – один из крупнейших девелоперов в Москве. По данным Единого ресурса застройщиков, компания занимает шестое в списке российских застройщиков. Сейчас в активной стройке у него находится 1,2 млн кв. м. Компания специализируется на строительстве жилья бизнес и премиум-класса, ее общий портфель – 8,4 млн кв. м. Среди его проектов – жилой комплекс «Символ» на месте бывшей промзоны «Серп и Молот» на востоке столицы, «Остров» в районе Мневники, «Событие» рядом со станцией метро «Аминьевская». Изначально компания была создана бизнесменом Максимом Блажко, но в 2008 г. перешла под управление топ-менеджеров банка ВТБ, который был ее основным кредитором. Сейчас конечные бенефициары девелопера не раскрываются. «Ведомости» ожидают ответа «Донстроя».
МКБ «Компас» было создано еще в 1918 г. на базе московского радиозавода «Темп». Бюро занимается разработкой средств навигации для военно-воздушных сил и гражданской авиации России, а также аппаратуры для ракетно-космической техники и судостроения. Впрочем, судя по данным сервиса Zoon.ru, часть площадей в его корпусах сдаются в аренду различным компаниям. Там, к примеру, находится магазин одежды Rose Gold Showroom, Школа рисования и живописи на Татарской, инженерный центр «Мосмонтаж», дизайн-студия Inmyroom, фитнес-клуб Woman Workout и проч.
Что «Донстрой» планирует построить на месте МКБ «Компас» пока неизвестно. Ранее участники рынка говорили, что с экономической точки зрения так логичней всего возвести премиальный жилой комплекс общей площадью до 50 000 кв.м. Инвестиции в такой проект они оценивали в 16-19 млрд руб., а выручку от продажи квартир – в 32 млрд руб.