«Донстрой» застроит территорию МКБ «Космос» в Замоскворечье

«Донстрой» – один из крупнейших девелоперов в Москве. По данным Единого ресурса застройщиков, компания занимает шестое в списке российских застройщиков. Сейчас в активной стройке у него находится 1,2 млн кв. м. Компания специализируется на строительстве жилья бизнес и премиум-класса, ее общий портфель – 8,4 млн кв. м. Среди его проектов – жилой комплекс «Символ» на месте бывшей промзоны «Серп и Молот» на востоке столицы, «Остров» в районе Мневники, «Событие» рядом со станцией метро «Аминьевская». Изначально компания была создана бизнесменом Максимом Блажко, но в 2008 г. перешла под управление топ-менеджеров банка ВТБ, который был ее основным кредитором. Сейчас конечные бенефициары девелопера не раскрываются. «Ведомости» ожидают ответа «Донстроя».