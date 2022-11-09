У Prime Life Development Брынцалова появится еще один проект в Москве

У Prime Life Development Брынцалова появится еще один проект в МосквеКомпания сможет перестроить бизнес-центр в Савеловском районе в жилье или апарт-комплекс
Входящий в инвесткомпанию «Хант-холдинг» девелопер Prime Life Development планирует застроить территорию бизнес-центра «Мишина, 56», расположенного по соответствующему адресу на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с девелопером. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: в начале 2022 г. «Хант-холдинг» и управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко стали учредителями фирмы «Специализированный застройщик «Север», которая в июле получила право аренды участка площадью 1,1 га по этому адресу. Там девелопер планирует возвести жилой комплекс или апартаменты, указывают консультанты.
Компания действительно будет осваивать площадку на ул. Мишина, подтвердил Коноваленко. Он пояснил, что конкретных параметров проекта пока нет, так как еще не внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).