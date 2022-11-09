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У Prime Life Development Брынцалова появится еще один проект в Москве

Компания сможет перестроить бизнес-центр в Савеловском районе в жилье или апарт-комплекс
Дарья Молоткова
Здание на ул. Мишина находится в портфеле «Хант-холдинга» уже давно, но до этого оно использовалось в качестве бизнес-центра / cian.ru

Входящий в инвесткомпанию «Хант-холдинг» девелопер Prime Life Development планирует застроить территорию бизнес-центра «Мишина, 56», расположенного по соответствующему адресу на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с девелопером. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: в начале 2022 г. «Хант-холдинг» и управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко стали учредителями фирмы «Специализированный застройщик «Север», которая в июле получила право аренды участка площадью 1,1 га по этому адресу. Там девелопер планирует возвести жилой комплекс или апартаменты, указывают консультанты.

Компания действительно будет осваивать площадку на ул. Мишина, подтвердил Коноваленко. Он пояснил, что конкретных параметров проекта пока нет, так как еще не внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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