У Prime Life Development Брынцалова появится еще один проект в Москве

Входящий в инвесткомпанию «Хант-холдинг» девелопер Prime Life Development планирует застроить территорию бизнес-центра «Мишина, 56», расположенного по соответствующему адресу на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с девелопером. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: в начале 2022 г. «Хант-холдинг» и управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко стали учредителями фирмы «Специализированный застройщик «Север», которая в июле получила право аренды участка площадью 1,1 га по этому адресу. Там девелопер планирует возвести жилой комплекс или апартаменты, указывают консультанты.