Верховный суд прояснил правила сноса самостроя

«Была ли попытка получить разрешение, если не была, то с чем она связана, и только в случае объективности вот этих обстоятельств суд может использовать признание в судебном порядке прав собственности, но использовать этот порядок только в качестве исключительного», – отметил юрист. «Надо понимать, что суд очень внимательно борется с тем, чтобы люди не пытались использовать судебный порядок как упрощенную процедуру для получения прав на ненадлежащие объекты», – заключил он.