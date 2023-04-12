Жилье в Москве стало самым доступным за последние восемь лет

Коэффициент доступности жилья по итогам IV квартала 2022 г. достиг минимума за последние восемь лет, сказано в отчете консалтинговой компании «Метриум». В нем говорится, что семье из двух работающих человек для приобретения квартиры в столице по средней цене потребуется 6,5 года. Для сравнения: годом ранее на покупку жилья пришлось бы потратить 7 лет и 9 месяцев. Из отчета также следует, что данный коэффициент не опускался ниже семи с 2014 г. (т. е. за всю историю наблюдений).