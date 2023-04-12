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Жилье в Москве стало самым доступным за последние восемь лет

Этому способствовали уменьшение площади квартир, снижение цен и рост доходов жителей столицы
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Коэффициент доступности жилья по итогам IV квартала 2022 г. достиг минимума за последние восемь лет, сказано в отчете консалтинговой компании «Метриум». В нем говорится, что семье из двух работающих человек для приобретения квартиры в столице по средней цене потребуется 6,5 года. Для сравнения: годом ранее на покупку жилья пришлось бы потратить 7 лет и 9 месяцев. Из отчета также следует, что данный коэффициент не опускался ниже семи с 2014 г. (т. е. за всю историю наблюдений).

Жилье и правда стало доступнее, уверяют опрошенные «Ведомостями» аналитики, но система подсчетов у них отличается. К примеру, эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина уверяет, что средняя цена квартиры в Москве составляет доход семьи без вычета расходов за 4 года и 11 месяцев. Год назад этот показатель составлял 5 лет и 5 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных