Жилье в Москве стало самым доступным за последние восемь лет

Жилье в Москве стало самым доступным за последние восемь летЭтому способствовали уменьшение площади квартир, снижение цен и рост доходов жителей столицы
Коэффициент доступности жилья по итогам IV квартала 2022 г. достиг минимума за последние восемь лет, сказано в отчете консалтинговой компании «Метриум». В нем говорится, что семье из двух работающих человек для приобретения квартиры в столице по средней цене потребуется 6,5 года. Для сравнения: годом ранее на покупку жилья пришлось бы потратить 7 лет и 9 месяцев. Из отчета также следует, что данный коэффициент не опускался ниже семи с 2014 г. (т. е. за всю историю наблюдений).
Жилье и правда стало доступнее, уверяют опрошенные «Ведомостями» аналитики, но система подсчетов у них отличается. К примеру, эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина уверяет, что средняя цена квартиры в Москве составляет доход семьи без вычета расходов за 4 года и 11 месяцев. Год назад этот показатель составлял 5 лет и 5 месяцев.