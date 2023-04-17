Ульяновская «Новая жизнь» выкупила бывшие земли банкира Пугачева на Рублево-Успенском шоссе

«Интеграл», по данным «СПАРК-Интерфакса», на 100% принадлежит бизнесмену Дамиру Абдрахманову, владельцу ульяновского девелопера «Новая жизнь». Эта компания с 2007 г. занимается жильем и коммерческой недвижимостью. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас в активной стройке у нее находится 55 457 кв. м. В портфеле девелопера, в частности, есть крупный микрорайон «Новая жизнь» в Ульяновске. Есть у нее уже и проекты в Москве – комплекс премиум-класса «Шаболовский Residence Hall» на ул. Хавской недалеко от ст. м. «Шаболовская» и «Измайловский парк» на востоке столицы. Представитель «Новой жизни» на запрос «Ведомостей» не ответил.