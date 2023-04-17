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Ульяновская «Новая жизнь» выкупила бывшие земли банкира Пугачева на Рублево-Успенском шоссе

Компания может там построить крупный малоэтажный жилой комплекс
Дарья Молоткова Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Входящая в группу ВТБ компания «БМ проект» нашла покупателя на два земельных участка бывших территорий Московского конного завода № 1 в Одинцовском районе Подмосковья. Как следует из протоколов аукционов, опубликованных на электронной торговой площадке «Росэлторг», 84,8 га на Рублево-Успенском шоссе получит ООО «Интеграл». Оно предложило за лоты в общей сложности около 1 млрд руб. Представитель ВТБ подтвердил, что победитель торгов по этим площадкам определен.

«Интеграл», по данным «СПАРК-Интерфакса», на 100% принадлежит бизнесмену Дамиру Абдрахманову, владельцу ульяновского девелопера «Новая жизнь». Эта компания с 2007 г. занимается жильем и коммерческой недвижимостью. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас в активной стройке у нее находится 55 457 кв. м. В портфеле девелопера, в частности, есть крупный микрорайон «Новая жизнь» в Ульяновске. Есть у нее уже и проекты в Москве – комплекс премиум-класса «Шаболовский Residence Hall» на ул. Хавской недалеко от ст. м. «Шаболовская» и «Измайловский парк» на востоке столицы. Представитель «Новой жизни» на запрос «Ведомостей» не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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