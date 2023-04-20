В Доме кино появятся квартиры

Проект реконструкции Центрального дома кино на Васильевской улице в центре Москвы вновь изменен. По данным государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в этом проекте появится жилье на 14 530 кв. м. В августе прошлого года мэрия Москвы согласовала там комплекс на 29 250 кв. м, который должен был включать в себя, помимо киноконцертного зала, помещений для нужд Союза кинематографистов России (СК РФ, его председатель – режиссер Никита Михалков) и подземной части, еще и апартаменты на 10 760 кв. м. Получается, что теперь жилая часть проекта увеличилась почти в 1,5 раза, а вместо апартаментов там будут квартиры. При этом общая площадь комплекса не изменилась. Ранее он предполагал и реставрацию исторического здания общей площадью около 2500 кв. м. Почему СК РФ решил поменять проект, неизвестно. Представитель Михалкова на запрос «Ведомостей» не ответил.