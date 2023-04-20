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В Доме кино появятся квартиры

Союз кинематографистов снова поменял проект перестройки здания в центре Москвы
Дарья Молоткова
Евгений Разумный / Ведомости

Проект реконструкции Центрального дома кино на Васильевской улице в центре Москвы вновь изменен. По данным государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в этом проекте появится жилье на 14 530 кв. м. В августе прошлого года мэрия Москвы согласовала там комплекс на 29 250 кв. м, который должен был включать в себя, помимо киноконцертного зала, помещений для нужд Союза кинематографистов России (СК РФ, его председатель – режиссер Никита Михалков) и подземной части, еще и апартаменты на 10 760 кв. м. Получается, что теперь жилая часть проекта увеличилась почти в 1,5 раза, а вместо апартаментов там будут квартиры. При этом общая площадь комплекса не изменилась. Ранее он предполагал и реставрацию исторического здания общей площадью около 2500 кв. м. Почему СК РФ решил поменять проект, неизвестно. Представитель Михалкова на запрос «Ведомостей» не ответил.

Центральный дом кино находится на участке, где изначально был расположен Алексеевский народный дом, построенный в 1904–1908 гг. В советский период его использовали как дом культуры, а затем – в качестве киноклуба. Инициатором организации последнего выступал Сергей Эйзенштейн. В 1934 г. здесь открылся Московский дом кино. Он несколько раз переезжал, но в 1968 г. вновь вернулся на Васильевскую улицу. Здание для него в стиле советского модернизма построил архитектор Евгений Стамо. Заместитель председателя СК РФ Валерий Тонких ранее пояснял «Ведомостям», что объекты на этой территории находятся в довольно плохом состоянии – их изношенность составляет 70–80%. Он также уточнял, что решение о реконструкции было одобрено двумя съездами союза и пленумом его правления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных