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На месте стадиона «Метеор» на Кутузовском проспекте появится гостинично-деловой комплекс

Его строительством, скорее всего, будет заниматься структура, близкая к Ant Development и «Киевской площади»
Дарья Молоткова Антон Филатов
fks-stadion.ru

ООО «Специализированный застройщик «Филевский парк» прорабатывает возможность строительства гостинично-делового комплекса на месте стадиона «Метеор», расположенного на ул. Генерала Ермолова рядом с Кутузовским проспектом на западе Москвы. Это следует из отчета о результатах проведения инженерно-геодезических работ на этой территории, который был опубликован на сайте мэрии Москвы. Параметры проекта в нем не указаны.

СЗ «Филевский парк» выкупил территорию «Метеора» у госкорпорации «Ростех» в декабре 2021 г. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», СЗ «Филевский парк» принадлежит в равных долях Ольге Ширшовой и кипрской компании Marulian Consultants Limited. Последняя, в свою очередь, контролируется зарегистрированной в Дубае Mosinvest Limited. Бенефициары последней неизвестны. Но Marulian Consultants Limited принадлежит 50% в СЗ «Ермолова», ее совладелец – девелоперская компания «Патеро девелопмент», которая строила торговые центры «Времена года» на Кутузовском проспекте и три комплекса «Золотой Вавилон» в разных районах Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных