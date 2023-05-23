На месте стадиона «Метеор» на Кутузовском проспекте появится гостинично-деловой комплекс

ООО «Специализированный застройщик «Филевский парк» прорабатывает возможность строительства гостинично-делового комплекса на месте стадиона «Метеор», расположенного на ул. Генерала Ермолова рядом с Кутузовским проспектом на западе Москвы. Это следует из отчета о результатах проведения инженерно-геодезических работ на этой территории, который был опубликован на сайте мэрии Москвы. Параметры проекта в нем не указаны.