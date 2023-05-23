На месте стадиона «Метеор» на Кутузовском проспекте появится гостинично-деловой комплекс

На месте стадиона «Метеор» на Кутузовском проспекте появится гостинично-деловой комплексЕго строительством, скорее всего, будет заниматься структура, близкая к Ant Development и «Киевской площади»
ООО «Специализированный застройщик «Филевский парк» прорабатывает возможность строительства гостинично-делового комплекса на месте стадиона «Метеор», расположенного на ул. Генерала Ермолова рядом с Кутузовским проспектом на западе Москвы. Это следует из отчета о результатах проведения инженерно-геодезических работ на этой территории, который был опубликован на сайте мэрии Москвы. Параметры проекта в нем не указаны.
СЗ «Филевский парк» выкупил территорию «Метеора» у госкорпорации «Ростех» в декабре 2021 г. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», СЗ «Филевский парк» принадлежит в равных долях Ольге Ширшовой и кипрской компании Marulian Consultants Limited. Последняя, в свою очередь, контролируется зарегистрированной в Дубае Mosinvest Limited. Бенефициары последней неизвестны. Но Marulian Consultants Limited принадлежит 50% в СЗ «Ермолова», ее совладелец – девелоперская компания «Патеро девелопмент», которая строила торговые центры «Времена года» на Кутузовском проспекте и три комплекса «Золотой Вавилон» в разных районах Москвы.