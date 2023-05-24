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Группа ПСН, созданная экс-банкирами Ананьевыми, может лишиться последнего бизнес-центра в своем портфеле

Сбербанк требует взыскать с владельца офиса на Арбате свыше 108 млн евро
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк в начале мая обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к АО «Сиракузы», которому принадлежит бизнес-центр «Альфа Арбат центр» (сейчас «Арбат, 1») на одноименной улице в центре столицы. Сумма требований – 108,7 млн евро (9,3 млрд руб. по курсу ЦБ). Из карточки дела следует, что иск уже принят к производству. Его рассмотрение начнется в начале июня. Из материалов также следует, что Сбербанк просит обратить взыскание на имущество, которое находится в залоге по кредитным договорам. Речь идет как раз о бизнес-центре, уточняют два источника, работавших с истцом. Представитель Сбербанка на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с представителями АО «Сиракузы» не удалось. На сайте московского арбитража сказано, что сразу после иска кредитора эта компания подала иск о собственном банкротстве.

Строить «Альфа Арбат центр» общей площадью 42 320 кв. м в начале 2000-х начинала «Альфа-групп». Затем она продала проект нефтяной компании ТНК-BP, которая планировала разместить в этом комплексе свою штаб-квартиру. В 2011 г. новым владельцем бизнес-центра стала группа ПСН, созданная бывшими собственниками Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Сумма сделки тогда оценивалась в $230 млн. Сейчас основным арендатором объекта выступает группа «Аэрофлот». В 2017 г. РБК сообщал, что ПСН выставила «Арбат, 1» на продажу, но найти покупателей на него так и не удалось. По словам двух консультантов, сейчас на здание наложен арест в рамках уголовного дела в отношении Ананьевых. Четыре года назад Следственный комитет России обвинил их в растрате имущества Промсвязьбанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных