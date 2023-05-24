Группа ПСН, созданная экс-банкирами Ананьевыми, может лишиться последнего бизнес-центра в своем портфеле

Строить «Альфа Арбат центр» общей площадью 42 320 кв. м в начале 2000-х начинала «Альфа-групп». Затем она продала проект нефтяной компании ТНК-BP, которая планировала разместить в этом комплексе свою штаб-квартиру. В 2011 г. новым владельцем бизнес-центра стала группа ПСН, созданная бывшими собственниками Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Сумма сделки тогда оценивалась в $230 млн. Сейчас основным арендатором объекта выступает группа «Аэрофлот». В 2017 г. РБК сообщал, что ПСН выставила «Арбат, 1» на продажу, но найти покупателей на него так и не удалось. По словам двух консультантов, сейчас на здание наложен арест в рамках уголовного дела в отношении Ананьевых. Четыре года назад Следственный комитет России обвинил их в растрате имущества Промсвязьбанка.