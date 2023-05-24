Группа ПСН, созданная экс-банкирами Ананьевыми, может лишиться последнего бизнес-центра в своем портфеле

Группа ПСН, созданная экс-банкирами Ананьевыми, может лишиться последнего бизнес-центра в своем портфелеСбербанк требует взыскать с владельца офиса на Арбате свыше 108 млн евро
Сбербанк в начале мая обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к АО «Сиракузы», которому принадлежит бизнес-центр «Альфа Арбат центр» (сейчас «Арбат, 1») на одноименной улице в центре столицы. Сумма требований – 108,7 млн евро (9,3 млрд руб. по курсу ЦБ). Из карточки дела следует, что иск уже принят к производству. Его рассмотрение начнется в начале июня. Из материалов также следует, что Сбербанк просит обратить взыскание на имущество, которое находится в залоге по кредитным договорам. Речь идет как раз о бизнес-центре, уточняют два источника, работавших с истцом. Представитель Сбербанка на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с представителями АО «Сиракузы» не удалось. На сайте московского арбитража сказано, что сразу после иска кредитора эта компания подала иск о собственном банкротстве.
Строить «Альфа Арбат центр» общей площадью 42 320 кв. м в начале 2000-х начинала «Альфа-групп». Затем она продала проект нефтяной компании ТНК-BP, которая планировала разместить в этом комплексе свою штаб-квартиру. В 2011 г. новым владельцем бизнес-центра стала группа ПСН, созданная бывшими собственниками Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Сумма сделки тогда оценивалась в $230 млн. Сейчас основным арендатором объекта выступает группа «Аэрофлот». В 2017 г. РБК сообщал, что ПСН выставила «Арбат, 1» на продажу, но найти покупателей на него так и не удалось. По словам двух консультантов, сейчас на здание наложен арест в рамках уголовного дела в отношении Ананьевых. Четыре года назад Следственный комитет России обвинил их в растрате имущества Промсвязьбанка.