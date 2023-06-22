Московская девелоперская группа «Основа» выходит в регионы

Московская девелоперская группа «Основа» выходит в регионыКомпания планирует построить 300 000 кв. м жилья в Забайкалье
У ГК «Основа» может появиться два жилых проекта в Чите. Это следует из информации, опубликованной на официальном портале Забайкальского края. Там сказано, что губернатор региона Александр Осипов и представители девелопера во время Петербургского международного экономического форума договорились о создании «проектов строительства» таких объектов в Чите.
Один из них появится на участке площадью 16 га в Антипихе на востоке города, другой, на 3,6 га, – в микрорайоне «Октябрьский» в центре Читы. Президент «Основы» Александр Ручьев информацию о достигнутых договоренностях с властями Забайкальского края подтвердил. По его словам, речь идет о строительстве объектов общей площадью порядка 300 000 кв. м.
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