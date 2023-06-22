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Московская девелоперская группа «Основа» выходит в регионы

Компания планирует построить 300 000 кв. м жилья в Забайкалье
Дарья Молоткова Антон Филатов
Евгений Епанчинцев / РИА Новости

У ГК «Основа» может появиться два жилых проекта в Чите. Это следует из информации, опубликованной на официальном портале Забайкальского края. Там сказано, что губернатор региона Александр Осипов и представители девелопера во время Петербургского международного экономического форума договорились о создании «проектов строительства» таких объектов в Чите.

Один из них появится на участке площадью 16 га в Антипихе на востоке города, другой, на 3,6 га, – в микрорайоне «Октябрьский» в центре Читы. Президент «Основы» Александр Ручьев информацию о достигнутых договоренностях с властями Забайкальского края подтвердил. По его словам, речь идет о строительстве объектов общей площадью порядка 300 000 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных