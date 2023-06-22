Московская девелоперская группа «Основа» выходит в регионы

Один из них появится на участке площадью 16 га в Антипихе на востоке города, другой, на 3,6 га, – в микрорайоне «Октябрьский» в центре Читы. Президент «Основы» Александр Ручьев информацию о достигнутых договоренностях с властями Забайкальского края подтвердил. По его словам, речь идет о строительстве объектов общей площадью порядка 300 000 кв. м.