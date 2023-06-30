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Краснодарский край стал одним из лидеров с точки зрения роста цен на жилье

Новостройки в городах этого региона за последний год подорожали на 20%
Дарья Молоткова
Ведомости

Жилье в новостройках Краснодара с мая 2022 г. по май этого года, по данным «ЦИАН.Аналитики», подорожало на 19% до 150 000 руб. за 1 кв. м. Еще более существенное увеличение цен сервис, по словам его руководителя Алексея Попова, зафиксировал в Сочи: там рост составил 21% год к году – до 395 000 руб. за 1 кв. м.

Подтверждают динамику и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. К примеру, по данным девелоперской компании «Неометрия», стоимость квартир в новостройках Краснодара на конец мая 2023 г. была на уровне 136 000 руб., а это на 19% больше, чем было годом ранее. На столько же выросли цены и в Новороссийске – до 151 000 руб. В Сочи же, как подсчитали аналитики «Неометрии», жилье подорожало на 15% до 350 000 руб. за 1 кв. м в сегменте комфорт и до 3,1 млн руб. в премиум-классе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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