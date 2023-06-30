Краснодарский край стал одним из лидеров с точки зрения роста цен на жилье

Подтверждают динамику и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. К примеру, по данным девелоперской компании «Неометрия», стоимость квартир в новостройках Краснодара на конец мая 2023 г. была на уровне 136 000 руб., а это на 19% больше, чем было годом ранее. На столько же выросли цены и в Новороссийске – до 151 000 руб. В Сочи же, как подсчитали аналитики «Неометрии», жилье подорожало на 15% до 350 000 руб. за 1 кв. м в сегменте комфорт и до 3,1 млн руб. в премиум-классе.