Краснодарский край стал одним из лидеров с точки зрения роста цен на жилье

Краснодарский край стал одним из лидеров с точки зрения роста цен на жильеНовостройки в городах этого региона за последний год подорожали на 20%
Жилье в новостройках Краснодара с мая 2022 г. по май этого года, по данным «ЦИАН.Аналитики», подорожало на 19% до 150 000 руб. за 1 кв. м. Еще более существенное увеличение цен сервис, по словам его руководителя Алексея Попова, зафиксировал в Сочи: там рост составил 21% год к году – до 395 000 руб. за 1 кв. м.
Подтверждают динамику и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. К примеру, по данным девелоперской компании «Неометрия», стоимость квартир в новостройках Краснодара на конец мая 2023 г. была на уровне 136 000 руб., а это на 19% больше, чем было годом ранее. На столько же выросли цены и в Новороссийске – до 151 000 руб. В Сочи же, как подсчитали аналитики «Неометрии», жилье подорожало на 15% до 350 000 руб. за 1 кв. м в сегменте комфорт и до 3,1 млн руб. в премиум-классе.