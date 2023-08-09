На московском рынке недвижимости появился новый игрок

Девелопер MR Group и компания «Орион.3», основными владельцами которой выступают бывшие топ-менеджеры застройщика «Интеко», станут партнерами по строительству ряда жилых комплексов бизнес- и премиум-класса в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих сторон. По их словам, под эти цели будет создана совместная компания «МР-Орион.3», которая и займется реализацией таких проектов. Конкретные площадки партнеры не раскрывают. Опрошенным «Ведомостями» консультантам они также неизвестны. Двое из них знают, что «Орион.3» до последнего времени рассматривал приобретение различных участков без разрешительной документации под строительство жилых комплексов бизнес-класса. По их словам, в случае их приобретения они, скорее всего, «войдут в периметр будущего партнерства».