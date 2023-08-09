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На московском рынке недвижимости появился новый игрок

Компания, созданная девелопером MR Group и бывшими топ-менеджерами «Интеко», займется строительством жилья в Москве
Дарья Молоткова Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Девелопер MR Group и компания «Орион.3», основными владельцами которой выступают бывшие топ-менеджеры застройщика «Интеко», станут партнерами по строительству ряда жилых комплексов бизнес- и премиум-класса в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих сторон. По их словам, под эти цели будет создана совместная компания «МР-Орион.3», которая и займется реализацией таких проектов. Конкретные площадки партнеры не раскрывают. Опрошенным «Ведомостями» консультантам они также неизвестны. Двое из них знают, что «Орион.3» до последнего времени рассматривал приобретение различных участков без разрешительной документации под строительство жилых комплексов бизнес-класса. По их словам, в случае их приобретения они, скорее всего, «войдут в периметр будущего партнерства».

MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы. Сейчас общий портфель компании составляет 9,5 млн кв. м. Среди проектов группы – комплексы «Павелецкая сити», Hide в 1-м Сетуньском проезде, Mod рядом со ст. м. «Марьина Роща», Stella di Mosca (бывший Bulgari Hotel & Residences Moscow) на ул. Большая Никитская и проч. Владельцы застройщика – Роман Тимохин и Виктор Лабуздко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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