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На месте комбината питания «Космос» в Москве может появиться жилой комплекс

Принадлежащий «Роскосмосу» Центр им. Хруничева выставил это предприятие на продажу
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. Хруничева (входит в «Роскосмос») выставил на продажу здание комбината питания «Космос», который расположен на ул. Новозаводской на западе Москвы. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Сбер-А». Там сказано, что лот включает в себя земельный участок в 0,82 га и строения общей площадью 8289 кв. м. Стартовая цена составит 995 млн руб., аукцион пройдет в начале ноября, говорится в документации. Представитель «Роскосмоса» на запрос «Ведомостей» не ответил.

Комбинат «Космос» открылся весной 1932 г. под названием «Фабрика-кухня № 7». Предприятие изначально обслуживало сотрудников Филевского авиационного завода. Главное здание комбината было построено в стиле конструктивизма, но не обладает статусом объекта культурного наследия. В нем был снят один из эпизодов фильма «Небеса обетованные» (1991) режиссера Эльдара Рязанова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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