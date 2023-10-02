На месте комбината питания «Космос» в Москве может появиться жилой комплекс

На месте комбината питания «Космос» в Москве может появиться жилой комплексПринадлежащий «Роскосмосу» Центр им. Хруничева выставил это предприятие на продажу
Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. Хруничева (входит в «Роскосмос») выставил на продажу здание комбината питания «Космос», который расположен на ул. Новозаводской на западе Москвы. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Сбер-А». Там сказано, что лот включает в себя земельный участок в 0,82 га и строения общей площадью 8289 кв. м. Стартовая цена составит 995 млн руб., аукцион пройдет в начале ноября, говорится в документации. Представитель «Роскосмоса» на запрос «Ведомостей» не ответил.
Комбинат «Космос» открылся весной 1932 г. под названием «Фабрика-кухня № 7». Предприятие изначально обслуживало сотрудников Филевского авиационного завода. Главное здание комбината было построено в стиле конструктивизма, но не обладает статусом объекта культурного наследия. В нем был снят один из эпизодов фильма «Небеса обетованные» (1991) режиссера Эльдара Рязанова.