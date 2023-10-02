На месте комбината питания «Космос» в Москве может появиться жилой комплекс

Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. Хруничева (входит в «Роскосмос») выставил на продажу здание комбината питания «Космос», который расположен на ул. Новозаводской на западе Москвы. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Сбер-А». Там сказано, что лот включает в себя земельный участок в 0,82 га и строения общей площадью 8289 кв. м. Стартовая цена составит 995 млн руб., аукцион пройдет в начале ноября, говорится в документации. Представитель «Роскосмоса» на запрос «Ведомостей» не ответил.