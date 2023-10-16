Haier закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складов в этом году

Структуры китайского производителя бытовой техники Haier договорились об аренде порядка 60 000 кв. м в складском комплексе «PNK парк Домодедово» в подмосковном Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. Другие детали они не раскрывают. Представитель Haier на запрос «Ведомостей» не ответил. В PNK Group (девелопер проекта) от комментариев отказались.