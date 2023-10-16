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Haier закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складов в этом году

Производитель техники снял порядка 60 000 кв. м в Домодедове
Дарья Молоткова Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Структуры китайского производителя бытовой техники Haier договорились об аренде порядка 60 000 кв. м в складском комплексе «PNK парк Домодедово» в подмосковном Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. Другие детали они не раскрывают. Представитель Haier на запрос «Ведомостей» не ответил. В PNK Group (девелопер проекта) от комментариев отказались.

Haier – один из крупнейших в мире производителей бытовой техники. Она владеет 122 производственными площадками, ее сеть специализированных магазинов бытовой техники насчитывает более 3300 точек, по данным сайта группы. Глобальная выручка Haier Smart Home в прошлом году составила 243,5 млрд юаней ($340 млрд). Выручка российского юрлица ООО «Хар» в 2022 г. – 62,7 млрд руб., чистая прибыль – 6,1 млрд руб. По данным российского сайта Haier, в стране у компании около 80 фирменных магазинов техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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