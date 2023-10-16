Haier закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складов в этом году

Haier закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складов в этом годуПроизводитель техники снял порядка 60 000 кв. м в Домодедове
Структуры китайского производителя бытовой техники Haier договорились об аренде порядка 60 000 кв. м в складском комплексе «PNK парк Домодедово» в подмосковном Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. Другие детали они не раскрывают. Представитель Haier на запрос «Ведомостей» не ответил. В PNK Group (девелопер проекта) от комментариев отказались.
Haier – один из крупнейших в мире производителей бытовой техники. Она владеет 122 производственными площадками, ее сеть специализированных магазинов бытовой техники насчитывает более 3300 точек, по данным сайта группы. Глобальная выручка Haier Smart Home в прошлом году составила 243,5 млрд юаней ($340 млрд). Выручка российского юрлица ООО «Хар» в 2022 г. – 62,7 млрд руб., чистая прибыль – 6,1 млрд руб. По данным российского сайта Haier, в стране у компании около 80 фирменных магазинов техники.