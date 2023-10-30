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ПИК вышла из проекта по строительству крупного жилого комплекса в новой Москве

Его реализацией теперь самостоятельно займется «Инград»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Группа ПИК и «Инград» больше не являются партнерами по проекту жилого комплекса, который планировалось построить на 15 га в Румянцеве в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из этих компаний. «ГК ПИК выполнила проектирование и получила исходно-разрешительную документацию на этот проект, но на этапе согласования нового архитектурного облика комплекса «Инград» принял решение дальше двигаться самостоятельно», – сообщил представитель ПИК. Компания действительно, детально проанализировав возможность сотрудничества, приняла решение реализовать данный объект своими силами, добавил представитель «Инграда».

Девелоперы договорились о сотрудничестве еще в 2021 г. ПИК, как рассказывали тогда представители сторон, должна была в качестве fee-девелопера (компания, которая строит за вознаграждение. – «Ведомости») возвести для «Инграда» 1–1,5 млн кв. м жилья класса комфорт. Причем проектами бизнес-класса «Инград» намеревался заниматься самостоятельно. Одним из объектов, которые планировалось реализовывать совместно, был жилой комплекс в Румянцеве. Участок под него «Инград» выкупил в 2020 г. у X5 Group. Там можно построить порядка 335 000 кв. м недвижимости, из которых 220 000 кв. м – жилье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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