ПИК вышла из проекта по строительству крупного жилого комплекса в новой Москве

Девелоперы договорились о сотрудничестве еще в 2021 г. ПИК, как рассказывали тогда представители сторон, должна была в качестве fee-девелопера (компания, которая строит за вознаграждение. – «Ведомости») возвести для «Инграда» 1–1,5 млн кв. м жилья класса комфорт. Причем проектами бизнес-класса «Инград» намеревался заниматься самостоятельно. Одним из объектов, которые планировалось реализовывать совместно, был жилой комплекс в Румянцеве. Участок под него «Инград» выкупил в 2020 г. у X5 Group. Там можно построить порядка 335 000 кв. м недвижимости, из которых 220 000 кв. м – жилье.