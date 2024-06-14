Выходцы из Insigmа реконструируют бывшее здание советского министерства

Выходцы из Insigmа реконструируют бывшее здание советского министерстваОно, скорее всего, будет перестроено в бизнес-центр
Компания Ultima Development проведет реконструкцию здания бывшего Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, которое находится на ул. Большой Садовой. Это следует из отчета об инженерно-геологических изысканиях, который опубликован на сайте мэрии Москвы. В Ultima Development не ответили на запрос «Ведомостей», при этом, по данным «СПАРК-Интерфакса», в сентябре 2023 г. компания зарегистрировала домен sadovaya8.ru. Получить комментарии фирмы «Цитадель эссетс менеджмент», которая управляет фондом, владеющим, как следует из отчета, этим зданием, не удалось.
Здание на Большой Садовой общей площадью 13 740 кв. м было построено в 1950 г. архитектором Михаилом Посохиным. С 1963 г. там находилось Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР. В 1990-х гг. владельцем комплекса стала корпорация «Монтажспецстрой», которая с 2013 г. принадлежит инвестиционно-девелоперской компании Rossmils. В 2001–2015 гг. в доме находился известный клуб Б2.