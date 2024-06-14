Выходцы из Insigmа реконструируют бывшее здание советского министерства

Компания Ultima Development проведет реконструкцию здания бывшего Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, которое находится на ул. Большой Садовой. Это следует из отчета об инженерно-геологических изысканиях, который опубликован на сайте мэрии Москвы. В Ultima Development не ответили на запрос «Ведомостей», при этом, по данным «СПАРК-Интерфакса», в сентябре 2023 г. компания зарегистрировала домен sadovaya8.ru. Получить комментарии фирмы «Цитадель эссетс менеджмент», которая управляет фондом, владеющим, как следует из отчета, этим зданием, не удалось.