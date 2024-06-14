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Выходцы из Insigmа реконструируют бывшее здание советского министерства

Оно, скорее всего, будет перестроено в бизнес-центр
Екатерина Волкова
fortexgroup.ru

Компания Ultima Development проведет реконструкцию здания бывшего Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, которое находится на ул. Большой Садовой. Это следует из отчета об инженерно-геологических изысканиях, который опубликован на сайте мэрии Москвы. В Ultima Development не ответили на запрос «Ведомостей», при этом, по данным «СПАРК-Интерфакса», в сентябре 2023 г. компания зарегистрировала домен sadovaya8.ru. Получить комментарии фирмы «Цитадель эссетс менеджмент», которая управляет фондом, владеющим, как следует из отчета, этим зданием, не удалось.

Здание на Большой Садовой общей площадью 13 740 кв. м было построено в 1950 г. архитектором Михаилом Посохиным. С 1963 г. там находилось Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР. В 1990-х гг. владельцем комплекса стала корпорация «Монтажспецстрой», которая с 2013 г. принадлежит инвестиционно-девелоперской компании Rossmils. В 2001–2015 гг. в доме находился известный клуб Б2.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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