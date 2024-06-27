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Финская SRV Group может сорвать продажу актива в Петербурге

Недовольные покупатели из «Проспект групп» намерены обратиться в суд
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Стоимость «Жемчужной плазы» эксперты оценивают в 8–11 млрд рублей/ vk.com/pearlplaza

Вокруг последнего актива SRV Group в России, похоже, разворачивается конфликт. Финская компания договорилась с инвесткомпанией Central Properties о продаже ей своей доли (50%) в торгово-развлекательном центре «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м), расположенном на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом.

Эту информацию подтвердил и источник, близкий к одной из сторон переговоров. По его словам, Central Properties также рассчитывает выкупить долю и второго владельца комплекса – китайской Shanghai Industrial Investment Company (SIIC), но на какой стадии находится эта сделка, он не уточнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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