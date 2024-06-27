Финская SRV Group может сорвать продажу актива в Петербурге

Финская SRV Group может сорвать продажу актива в ПетербургеНедовольные покупатели из «Проспект групп» намерены обратиться в суд
Вокруг последнего актива SRV Group в России, похоже, разворачивается конфликт. Финская компания договорилась с инвесткомпанией Central Properties о продаже ей своей доли (50%) в торгово-развлекательном центре «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м), расположенном на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом.
Эту информацию подтвердил и источник, близкий к одной из сторон переговоров. По его словам, Central Properties также рассчитывает выкупить долю и второго владельца комплекса – китайской Shanghai Industrial Investment Company (SIIC), но на какой стадии находится эта сделка, он не уточнил.
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