Финская SRV Group может сорвать продажу актива в Петербурге

Вокруг последнего актива SRV Group в России, похоже, разворачивается конфликт. Финская компания договорилась с инвесткомпанией Central Properties о продаже ей своей доли (50%) в торгово-развлекательном центре «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м), расположенном на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом.