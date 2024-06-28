Azimut Hotels может выкупить у госкорпорации ВЭБ курорт в Переславле-Залесском

Azimut Hotels может выкупить у госкорпорации ВЭБ курорт в Переславле-ЗалесскомВладелец компании Александр Клячин после потери части объектов начал активно расширять именно гостиничный бизнес
Принадлежащая бизнесмену Александру Клячину гостиничная сеть Azimut Hotels ведет переговоры с госкорпорацией ВЭБ о приобретении у нее 4-звездочного курортного комплекса «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском. Об этом «Ведомостям» сообщили два консультанта, работавших с участниками возможной сделки. Эту информацию подтвердил и топ-менеджер компании, которая также рассматривала возможность покупки этого объекта. Они напоминают, что Azimut Hotels имеет определенный приоритет в переговорах, так как она уже управляет данным активом, он уже несколько лет работает под названием «Azimut парк отель Переславль». В самой гостиничной сети от комментариев отказались. Представитель ВЭБа также не стал обсуждать «переговоры и намерения сторонних компаний». Но, по его словам, «реализация актива в ближайшее время не предусмотрена».
Курорт в Переславле-Залесском начала строить компания Rusresorts бизнесмена Петра Шуры еще в 2011 г. Изначально там планировалось разместить девять гостиниц и 141 дом для сдачи в аренду. Но спустя несколько лет площадка перешла в счет урегулирования кредитных обязательств ВЭБа, который снизил параметры проекта. Сейчас работает два гостиничных комплекса на 353 номера и 26 гостевых коттеджей.