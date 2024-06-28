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Azimut Hotels может выкупить у госкорпорации ВЭБ курорт в Переславле-Залесском

Владелец компании Александр Клячин после потери части объектов начал активно расширять именно гостиничный бизнес
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Переславль-Залесский/ Павел Львов / РИА Новости

Принадлежащая бизнесмену Александру Клячину гостиничная сеть Azimut Hotels ведет переговоры с госкорпорацией ВЭБ о приобретении у нее 4-звездочного курортного комплекса «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском. Об этом «Ведомостям» сообщили два консультанта, работавших с участниками возможной сделки. Эту информацию подтвердил и топ-менеджер компании, которая также рассматривала возможность покупки этого объекта. Они напоминают, что Azimut Hotels имеет определенный приоритет в переговорах, так как она уже управляет данным активом, он уже несколько лет работает под названием «Azimut парк отель Переславль». В самой гостиничной сети от комментариев отказались. Представитель ВЭБа также не стал обсуждать «переговоры и намерения сторонних компаний». Но, по его словам, «реализация актива в ближайшее время не предусмотрена».

Курорт в Переславле-Залесском начала строить компания Rusresorts бизнесмена Петра Шуры еще в 2011 г. Изначально там планировалось разместить девять гостиниц и 141 дом для сдачи в аренду. Но спустя несколько лет площадка перешла в счет урегулирования кредитных обязательств ВЭБа, который снизил параметры проекта. Сейчас работает два гостиничных комплекса на 353 номера и 26 гостевых коттеджей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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