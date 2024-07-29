«Альфа-капитал» закрыл крупнейшую сделку со складом для легкой промышленности

Входящая в «Альфа-групп» управляющая компания «Альфа-капитал» приобрела у холдинга «Строительный альянс» 15 700 кв. м складских площадей формата light industrial (они используются под размещение производств легкой промышленности) в комплексе Industrial City, который строится на территории промышленного парка «Коледино» рядом с Подольском в Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон сделки. По их словам, речь идет о 16 помещениях, которые после ввода в эксплуатацию в 2025 г. будут внесены в закрытый фонд «Альфа промышленные парки» под управлением «Альфа-капитала». Источник, близкий к одной из сторон сделки, также говорит, что на эти площади пока нет арендаторов, их еще предстоит заполнить. Кто за это будет отвечать, он не уточнил.