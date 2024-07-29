«Альфа-капитал» закрыл крупнейшую сделку со складом для легкой промышленности

«Альфа-капитал» закрыл крупнейшую сделку со складом для легкой промышленностиКомпания приобрела для своего фонда почти 16 000 кв. м в логопарке «Коледино» в Московской области
Входящая в «Альфа-групп» управляющая компания «Альфа-капитал» приобрела у холдинга «Строительный альянс» 15 700 кв. м складских площадей формата light industrial (они используются под размещение производств легкой промышленности) в комплексе Industrial City, который строится на территории промышленного парка «Коледино» рядом с Подольском в Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон сделки. По их словам, речь идет о 16 помещениях, которые после ввода в эксплуатацию в 2025 г. будут внесены в закрытый фонд «Альфа промышленные парки» под управлением «Альфа-капитала». Источник, близкий к одной из сторон сделки, также говорит, что на эти площади пока нет арендаторов, их еще предстоит заполнить. Кто за это будет отвечать, он не уточнил.
Рыночную стоимость выкупленных площадей руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин оценивает в 1,5–1,7 млрд руб. без учета НДС. Партнер компании «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина также говорит о 1,5 млрд руб.