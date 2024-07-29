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«Альфа-капитал» закрыл крупнейшую сделку со складом для легкой промышленности

Компания приобрела для своего фонда почти 16 000 кв. м в логопарке «Коледино» в Московской области
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Входящая в «Альфа-групп» управляющая компания «Альфа-капитал» приобрела у холдинга «Строительный альянс» 15 700 кв. м складских площадей формата light industrial (они используются под размещение производств легкой промышленности) в комплексе Industrial City, который строится на территории промышленного парка «Коледино» рядом с Подольском в Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон сделки. По их словам, речь идет о 16 помещениях, которые после ввода в эксплуатацию в 2025 г. будут внесены в закрытый фонд «Альфа промышленные парки» под управлением «Альфа-капитала». Источник, близкий к одной из сторон сделки, также говорит, что на эти площади пока нет арендаторов, их еще предстоит заполнить. Кто за это будет отвечать, он не уточнил.

Рыночную стоимость выкупленных площадей руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин оценивает в 1,5–1,7 млрд руб. без учета НДС. Партнер компании «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина также говорит о 1,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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