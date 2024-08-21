ВТБ хочет взыскать комплекс элитных апартаментов рядом с Кремлем

Банк ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Декмос», которая, как следует из ее отчетности, владеет 88 люксовыми апартаментами и 180 машино-местами на 15 942 кв. м (все они сдаются в аренду) в здании отеля Four Seasons Hotel Moscow на Охотном Ряду (расположена в здании, являющемся копией исторической гостиницы «Москва»). Финансовая организация просит обратить взыскание на эти активы и принудительно реализовать их на торгах, говорится в судебных материалах. Суд в итоге принял это заявление к производству, следующее заседание по делу назначено на 3 сентября. В ВТБ от комментариев отказались. Связаться с представителем ответчика не удалось.