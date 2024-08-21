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ВТБ хочет взыскать комплекс элитных апартаментов рядом с Кремлем

Этот объект может быть связан с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным
Екатерина Волкова
Компании «Декмос» владеет 88 люксовыми апартаментами и 180 машино-местами на 15 942 кв. м. в здании отеля Four Seasons Hotel Moscow/ Евгений Разумный / Ведомости

Банк ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Декмос», которая, как следует из ее отчетности, владеет 88 люксовыми апартаментами и 180 машино-местами на 15 942 кв. м (все они сдаются в аренду) в здании отеля Four Seasons Hotel Moscow на Охотном Ряду (расположена в здании, являющемся копией исторической гостиницы «Москва»). Финансовая организация просит обратить взыскание на эти активы и принудительно реализовать их на торгах, говорится в судебных материалах. Суд в итоге принял это заявление к производству, следующее заседание по делу назначено на 3 сентября. В ВТБ от комментариев отказались. Связаться с представителем ответчика не удалось.

Кому принадлежит «Декмос», точно не известно. В его отчетности за 2022 г. (более поздних данных нет) сказано, что его 100%-ным владельцем является кипрская Elletery Holding Limited. Два консультанта, работавших с «Декмосом», утверждают, что ее контролировали структуры, связанные с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. Адвокат бизнесмена Павел Хлюстов это опроверг. По его словам, предприниматель бенефициаром этой компании не является.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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