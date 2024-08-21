ВТБ хочет взыскать комплекс элитных апартаментов рядом с Кремлем

ВТБ хочет взыскать комплекс элитных апартаментов рядом с КремлемЭтот объект может быть связан с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным
Банк ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Декмос», которая, как следует из ее отчетности, владеет 88 люксовыми апартаментами и 180 машино-местами на 15 942 кв. м (все они сдаются в аренду) в здании отеля Four Seasons Hotel Moscow на Охотном Ряду (расположена в здании, являющемся копией исторической гостиницы «Москва»). Финансовая организация просит обратить взыскание на эти активы и принудительно реализовать их на торгах, говорится в судебных материалах. Суд в итоге принял это заявление к производству, следующее заседание по делу назначено на 3 сентября. В ВТБ от комментариев отказались. Связаться с представителем ответчика не удалось.
Кому принадлежит «Декмос», точно не известно. В его отчетности за 2022 г. (более поздних данных нет) сказано, что его 100%-ным владельцем является кипрская Elletery Holding Limited. Два консультанта, работавших с «Декмосом», утверждают, что ее контролировали структуры, связанные с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. Адвокат бизнесмена Павел Хлюстов это опроверг. По его словам, предприниматель бенефициаром этой компании не является.