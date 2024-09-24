Бывший проект Полонского на Рублевском шоссе реанимируют спустя почти 20 лет

На участке на 3-й Черепковской улице Mirax Group Сергея Полонского, выигравшая тендер Минздрава еще в 2006 г., должна была построить реабилитационный комплекс «Центр здоровья» на 37 000 кв. м. В обмен на это она могла возвести рядом жилой комплекс «Рублевская ривьера» на 190 000 кв. м. Позже его площадь была увеличена до 330 000 кв. м. Партнером Mirax Group по этому проекту должен был стать холдинг «Базэл» Олега Дерипаски. Инвестиции в него стороны оценивали в $537 млн. Но в кризис 2008–2009 гг. компания Полонского столкнулась с финансовыми сложностями, в результате чего строительство всех начатых ею жилых комплексов было заморожено. Так как у некоторых проектов уже были дольщики, это привело к возбуждению уголовного дела в отношении сооснователя Mirax Group. Следствие посчитало, что в результате мошенничества со стороны Полонского и других топ-менеджеров группы покупателям квартир был нанесен ущерб в комплексе на Рублевском шоссе на 256,4 млн руб. Еще 2,4 млрд руб. недосчитались дольщики комплекса «Кутузовская миля» на Кутузовском проспекте. В итоге в июле 2017 г. Пресненский районный суд приговорил Полонского к пяти годам лишения свободы, но освободил его в зале суда в связи с истечением срока давности по делу.