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Бывший проект Полонского на Рублевском шоссе реанимируют спустя почти 20 лет

Строить жилой комплекс «Рублевская ривьера» будет девелопер Tekta Group
Екатерина Волкова
Ведомости

Tekta Group выкупила у «Аеон девелопмента» Романа Троценко участок на 7,3 га на 3-й Черепковской улице в районе Рублевского шоссе на западе Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», связанное с девелопером ООО «Новый проект» через ряд структур стало владельцем фирмы «БТС-сервис», которой и принадлежит данная площадка. Сделка была закрыта 16 сентября. В Tekta Group от комментариев отказались. В «Аеон девелопменте» на запрос «Ведомостей» не ответили.

На участке на 3-й Черепковской улице Mirax Group Сергея Полонского, выигравшая тендер Минздрава еще в 2006 г., должна была построить реабилитационный комплекс «Центр здоровья» на 37 000 кв. м. В обмен на это она могла возвести рядом жилой комплекс «Рублевская ривьера» на 190 000 кв. м. Позже его площадь была увеличена до 330 000 кв. м. Партнером Mirax Group по этому проекту должен был стать холдинг «Базэл» Олега Дерипаски. Инвестиции в него стороны оценивали в $537 млн. Но в кризис 2008–2009 гг. компания Полонского столкнулась с финансовыми сложностями, в результате чего строительство всех начатых ею жилых комплексов было заморожено. Так как у некоторых проектов уже были дольщики, это привело к возбуждению уголовного дела в отношении сооснователя Mirax Group. Следствие посчитало, что в результате мошенничества со стороны Полонского и других топ-менеджеров группы покупателям квартир был нанесен ущерб в комплексе на Рублевском шоссе на 256,4 млн руб. Еще 2,4 млрд руб. недосчитались дольщики комплекса «Кутузовская миля» на Кутузовском проспекте. В итоге в июле 2017 г. Пресненский районный суд приговорил Полонского к пяти годам лишения свободы, но освободил его в зале суда в связи с истечением срока давности по делу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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