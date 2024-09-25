Дом художника Перова в центре Москвы могут перестроить в элитное жилье или офис

Дом художника Перова в центре Москвы могут перестроить в элитное жилье или офисЕдинственным владельцем здания на ул. Тверской стал девелопер MR Group
Принадлежащая MR Group фирма «H2-девелопмент» приобрела у входящего в департамент городского имущества Москвы ГУП «Центр управления городским имуществом» 80% ООО «Стройтехнология». Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», была закрыта 20 сентября. Самому обществу, как следует из его отчетности, принадлежит здание на ул. Тверской, 30/2, рядом со ст. м «Маяковская» в центре Москвы. Оно известно больше как дом художника Василия Перова. Общая площадь строения, согласно Росреестру, составляет 3709 кв. м, оно занимает участок площадью 0,2 га. В MR Group на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель департамента городского имущества Москвы уточнил, что для восстановления объекта культурного наследия на ул. Тверской было принято решение привлечь инвестора.
Доходный дом на пересечении ул. Тверской и Садового кольца был построен в 1860-е гг. по проекту архитектора Николая Никитина. В 1864–1871 гг. там жил и работал Перов. Именно в эти годы он написал свои самые известные картины «Тройка» и «Утопленница». В советский период в доме сделали один из входов на ст. м. «Маяковская». В 2003 г. мэрия Москвы одобрила снос здания для строительства на его месте гостиницы, но впоследствии под давлением общественности решение было отменено. В 2017 г. комплекс признали объектом культурного наследия. Позднее его передали Школе народного танца Игоря Моисеева, которая там так и не открылась. Сейчас здание пустует.