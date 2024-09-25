Дом художника Перова в центре Москвы могут перестроить в элитное жилье или офис

Доходный дом на пересечении ул. Тверской и Садового кольца был построен в 1860-е гг. по проекту архитектора Николая Никитина. В 1864–1871 гг. там жил и работал Перов. Именно в эти годы он написал свои самые известные картины «Тройка» и «Утопленница». В советский период в доме сделали один из входов на ст. м. «Маяковская». В 2003 г. мэрия Москвы одобрила снос здания для строительства на его месте гостиницы, но впоследствии под давлением общественности решение было отменено. В 2017 г. комплекс признали объектом культурного наследия. Позднее его передали Школе народного танца Игоря Моисеева, которая там так и не открылась. Сейчас здание пустует.