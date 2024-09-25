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Дом художника Перова в центре Москвы могут перестроить в элитное жилье или офис

Единственным владельцем здания на ул. Тверской стал девелопер MR Group
Екатерина Волкова
Белая Оксана / um.mos.ru

Принадлежащая MR Group фирма «H2-девелопмент» приобрела у входящего в департамент городского имущества Москвы ГУП «Центр управления городским имуществом» 80% ООО «Стройтехнология». Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», была закрыта 20 сентября. Самому обществу, как следует из его отчетности, принадлежит здание на ул. Тверской, 30/2, рядом со ст. м «Маяковская» в центре Москвы. Оно известно больше как дом художника Василия Перова. Общая площадь строения, согласно Росреестру, составляет 3709 кв. м, оно занимает участок площадью 0,2 га. В MR Group на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель департамента городского имущества Москвы уточнил, что для восстановления объекта культурного наследия на ул. Тверской было принято решение привлечь инвестора.

Доходный дом на пересечении ул. Тверской и Садового кольца был построен в 1860-е гг. по проекту архитектора Николая Никитина. В 1864–1871 гг. там жил и работал Перов. Именно в эти годы он написал свои самые известные картины «Тройка» и «Утопленница». В советский период в доме сделали один из входов на ст. м. «Маяковская». В 2003 г. мэрия Москвы одобрила снос здания для строительства на его месте гостиницы, но впоследствии под давлением общественности решение было отменено. В 2017 г. комплекс признали объектом культурного наследия. Позднее его передали Школе народного танца Игоря Моисеева, которая там так и не открылась. Сейчас здание пустует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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