Московский кредитный банк хочет обратить взыскание на площади в БЦ «Большевик»Этот объект рядом с Белорусским вокзалом в Москве участники рынка связывают с акционерами O1 Properties
Московский кредитный банк (МКБ) 11 сентября обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к кипрским компаниям Yofoura Holding Limited, Finance Marekkon, Cesium Limited и Asabelle Limited. Истец требует взыскать с ответчиков задолженность по кредитным договорам и обратить взыскание на заложенное имущество. Других деталей в материалах суда пока нет. Сам иск принят к производству, следующее заседание по делу назначено на апрель 2025 г.
Yofoura Holding Limited – акционер инвестгруппы O1 Properties, одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. В отчетности последней за первое полугодие 2022 г. (более поздние данные скрыты) сказано, что этой кипрской компании в капитале O1 Properties принадлежит 14,4% акций класса А и 21,8% акций класса В. Finance Marekkon и Asabelle Limited в более ранних документах инвесткомпании были указаны как владельцы бизнес-центра «Большевик» (86 000 кв. м с учетом апартаментов), расположенного в Москве на Ленинградском проспекте недалеко от Белорусского вокзала.