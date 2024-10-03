Московский кредитный банк хочет обратить взыскание на площади в БЦ «Большевик»

Yofoura Holding Limited – акционер инвестгруппы O1 Properties, одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. В отчетности последней за первое полугодие 2022 г. (более поздние данные скрыты) сказано, что этой кипрской компании в капитале O1 Properties принадлежит 14,4% акций класса А и 21,8% акций класса В. Finance Marekkon и Asabelle Limited в более ранних документах инвесткомпании были указаны как владельцы бизнес-центра «Большевик» (86 000 кв. м с учетом апартаментов), расположенного в Москве на Ленинградском проспекте недалеко от Белорусского вокзала.