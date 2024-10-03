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Московский кредитный банк хочет обратить взыскание на площади в БЦ «Большевик»

Этот объект рядом с Белорусским вокзалом в Москве участники рынка связывают с акционерами O1 Properties
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Московский кредитный банк (МКБ) 11 сентября обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к кипрским компаниям Yofoura Holding Limited, Finance Marekkon, Cesium Limited и Asabelle Limited. Истец требует взыскать с ответчиков задолженность по кредитным договорам и обратить взыскание на заложенное имущество. Других деталей в материалах суда пока нет. Сам иск принят к производству, следующее заседание по делу назначено на апрель 2025 г.

Yofoura Holding Limited – акционер инвестгруппы O1 Properties, одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. В отчетности последней за первое полугодие 2022 г. (более поздние данные скрыты) сказано, что этой кипрской компании в капитале O1 Properties принадлежит 14,4% акций класса А и 21,8% акций класса В. Finance Marekkon и Asabelle Limited в более ранних документах инвесткомпании были указаны как владельцы бизнес-центра «Большевик» (86 000 кв. м с учетом апартаментов), расположенного в Москве на Ленинградском проспекте недалеко от Белорусского вокзала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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