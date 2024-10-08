Объем сделок на московском рынке элитного жилья достиг рекордных 174 млрд рублей

Выводы NF Group подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. Генеральный директор компании «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева говорит, что пока в 2024 г. в премиальном сегменте было продано 2277 лотов на 182 200 кв. м, тогда как в январе – сентябре прошлого года – лишь 1363 квартиры и апартаментов на 123 800 кв. м. Партнер Est-a-Tet Владимир Моребис также утверждает, что по сравнению с девятью месяцами 2023 г. число сделок в элитном сегменте выросло на 49%. Основатель Kalinka Екатерина Румянцева говорит о 44%.