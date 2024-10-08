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/ Недвижимость

Объем сделок на московском рынке элитного жилья достиг рекордных 174 млрд рублей

Это связано в основном с увеличением предложения из-за запуска новых крупных проектов
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости

В первые девять месяцев 2024 г. в Москве было продано 1270 элитных квартир и апартаментов общей стоимостью 174 млрд руб. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это самый высокий показатель как в денежном, так и в натуральном выражении за всю историю рынка. К примеру, за аналогичный период прошлого года в российской столице удалось найти покупателей лишь на 860 лотов общей стоимостью 110 млрд руб. В январе – сентябре 2022 г. объем сделок составил 75 млрд руб. (690 квартир и апартаментов), годом ранее – 113 млрд руб. (1120 лотов).

Выводы NF Group подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. Генеральный директор компании «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева говорит, что пока в 2024 г. в премиальном сегменте было продано 2277 лотов на 182 200 кв. м, тогда как в январе – сентябре прошлого года – лишь 1363 квартиры и апартаментов на 123 800 кв. м. Партнер Est-a-Tet Владимир Моребис также утверждает, что по сравнению с девятью месяцами 2023 г. число сделок в элитном сегменте выросло на 49%. Основатель Kalinka Екатерина Румянцева говорит о 44%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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