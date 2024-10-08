Объем сделок на московском рынке элитного жилья достиг рекордных 174 млрд рублей

Объем сделок на московском рынке элитного жилья достиг рекордных 174 млрд рублейЭто связано в основном с увеличением предложения из-за запуска новых крупных проектов
В первые девять месяцев 2024 г. в Москве было продано 1270 элитных квартир и апартаментов общей стоимостью 174 млрд руб. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это самый высокий показатель как в денежном, так и в натуральном выражении за всю историю рынка. К примеру, за аналогичный период прошлого года в российской столице удалось найти покупателей лишь на 860 лотов общей стоимостью 110 млрд руб. В январе – сентябре 2022 г. объем сделок составил 75 млрд руб. (690 квартир и апартаментов), годом ранее – 113 млрд руб. (1120 лотов).
Выводы NF Group подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. Генеральный директор компании «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева говорит, что пока в 2024 г. в премиальном сегменте было продано 2277 лотов на 182 200 кв. м, тогда как в январе – сентябре прошлого года – лишь 1363 квартиры и апартаментов на 123 800 кв. м. Партнер Est-a-Tet Владимир Моребис также утверждает, что по сравнению с девятью месяцами 2023 г. число сделок в элитном сегменте выросло на 49%. Основатель Kalinka Екатерина Румянцева говорит о 44%.