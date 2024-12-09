Новый владелец активов Ceetrus судится со структурами «Ашана»

Представитель «Кама капитала» пояснил «Ведомостям», что его структура обратилась в суд с иском к своим партнерам по этому объекту, так как «стороны не смогли прийти к общему пониманию действий, которые потребуются для скорейшего урегулирования вопроса о необходимой реконструкции «Тройки», вытекающей из официального технического заключения о состоянии комплекса». Что имеется в виду, он не пояснил. Два консультанта, работавших с этим центром, поясняют, что стоимость строительных работ, которые потребуются для обновления этого здания, оказалась гораздо выше, чем предполагалось изначально. В связи с этим истец хочет добиться того, чтобы другие совладельцы «Тройки» компенсировали разницу между изначально обговоренной суммой инвестиций и реальными затратами на этот объект. Представитель «Ле Монлид» сообщил лишь, что спор между компаниями действительно касается подхода к управлению и дальнейшему функционированию торгового центра.