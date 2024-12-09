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Новый владелец активов Ceetrus судится со структурами «Ашана»

Стороны не могут договориться, кто отвечает за реконструкцию московского торгового центра «Тройка»
Екатерина Волкова
Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Принадлежащая инвесткомпании «Кама капитал» фирма «Акварель» подала в московский арбитраж исковое заявление к ОАО «Первый хладокомбинат» и ООО «Ле Монлид» (ранее – «Леруа Мерлен»). Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте суда 3 декабря. Первый ответчик, согласно «СПАРК-Интерфаксу», находится под управлением ритейлера «Ашан», второй ему принадлежит. Все участники судебного разбирательства являются совладельцами торгово-развлекательного центра «Тройка» (около 115 000 кв. м), который находится на Верхней Красносельской улице в центре Москвы. В этом году «Кама капитал» выкупил у принадлежащей «Ашану» компании Ceetrus все ее активы в России. В сделку помимо торговых центров «Акварель» в Пушкине, Волгограде и Тольятти и прикассовых зон в гипермаркетах «Ашан» вошла и доля в «Тройке». Сам торговый центр после завершения транзакции закрылся на реконструкцию.

Представитель «Кама капитала» пояснил «Ведомостям», что его структура обратилась в суд с иском к своим партнерам по этому объекту, так как «стороны не смогли прийти к общему пониманию действий, которые потребуются для скорейшего урегулирования вопроса о необходимой реконструкции «Тройки», вытекающей из официального технического заключения о состоянии комплекса». Что имеется в виду, он не пояснил. Два консультанта, работавших с этим центром, поясняют, что стоимость строительных работ, которые потребуются для обновления этого здания, оказалась гораздо выше, чем предполагалось изначально. В связи с этим истец хочет добиться того, чтобы другие совладельцы «Тройки» компенсировали разницу между изначально обговоренной суммой инвестиций и реальными затратами на этот объект. Представитель «Ле Монлид» сообщил лишь, что спор между компаниями действительно касается подхода к управлению и дальнейшему функционированию торгового центра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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