Основатель сети фитнес-клубов Pride Club Каганский займется девелопментом

Предприниматель Максим Каганский стал владельцем 49% ООО «Реал инвест», которому принадлежат права на 0,4 га в Малом Левшинском переулке в Хамовниках в центре Москвы. Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», была закрыта 30 января этого года. Оставшаяся доля находится у структур группы ПСН (сейчас – «Прогресс-Н»), которая была создана бывшими акционерами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Этот девелопер еще несколько лет назад планировал построить на данной площадке элитный жилой комплекс на 10 352 кв. м, но проект так и не удалось реализовать. Получить комментарии Каганского и представителя ПСН не удалось. Последняя сейчас проходит процедуру банкротства.