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Основатель сети фитнес-клубов Pride Club Каганский займется девелопментом

Он стал совладельцем бывших активов группы ПСН, созданной братьями Ананьевыми
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Предприниматель Максим Каганский стал владельцем 49% ООО «Реал инвест», которому принадлежат права на 0,4 га в Малом Левшинском переулке в Хамовниках в центре Москвы. Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», была закрыта 30 января этого года. Оставшаяся доля находится у структур группы ПСН (сейчас – «Прогресс-Н»), которая была создана бывшими акционерами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Этот девелопер еще несколько лет назад планировал построить на данной площадке элитный жилой комплекс на 10 352 кв. м, но проект так и не удалось реализовать. Получить комментарии Каганского и представителя ПСН не удалось. Последняя сейчас проходит процедуру банкротства.

Каганский – владелец сети фитнес-клубов Pride Club. Ему, как следует из его биографии, принадлежит также доля в ГК «Карельские рыбные заводы». Кроме того, он выступал основным инвестором строительства Тульского музея оружейных миниатюр. Девелоперский бизнес, похоже, новое направление для Каганского, хотя, по данным «СПАРК-Интерфакса», ему принадлежат доли в компаниях, владеющих различными активами в недвижимости, включая, к примеру, здание рядом с торговым центром «Атриум» на Земляном Валу. В 2024 г. он также стал совладельцем ряда компаний, которые владеют правами на земельные участки на территории жилого комплекса «Домашний» (тоже бывший проект ПСН) в Марьине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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