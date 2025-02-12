Основатель сети фитнес-клубов Pride Club Каганский займется девелопментом

Основатель сети фитнес-клубов Pride Club Каганский займется девелопментомОн стал совладельцем бывших активов группы ПСН, созданной братьями Ананьевыми
Предприниматель Максим Каганский стал владельцем 49% ООО «Реал инвест», которому принадлежат права на 0,4 га в Малом Левшинском переулке в Хамовниках в центре Москвы. Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», была закрыта 30 января этого года. Оставшаяся доля находится у структур группы ПСН (сейчас – «Прогресс-Н»), которая была создана бывшими акционерами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Этот девелопер еще несколько лет назад планировал построить на данной площадке элитный жилой комплекс на 10 352 кв. м, но проект так и не удалось реализовать. Получить комментарии Каганского и представителя ПСН не удалось. Последняя сейчас проходит процедуру банкротства.
Каганский – владелец сети фитнес-клубов Pride Club. Ему, как следует из его биографии, принадлежит также доля в ГК «Карельские рыбные заводы». Кроме того, он выступал основным инвестором строительства Тульского музея оружейных миниатюр. Девелоперский бизнес, похоже, новое направление для Каганского, хотя, по данным «СПАРК-Интерфакса», ему принадлежат доли в компаниях, владеющих различными активами в недвижимости, включая, к примеру, здание рядом с торговым центром «Атриум» на Земляном Валу. В 2024 г. он также стал совладельцем ряда компаний, которые владеют правами на земельные участки на территории жилого комплекса «Домашний» (тоже бывший проект ПСН) в Марьине.