Предложение квартир в аренду в городах-миллионниках увеличилось за год в 2 раза

Общее предложение аренды квартир в российских городах-миллионниках в феврале этого года составило 60 000 лотов. Такие данные «Ведомостям» предоставили в компании «Циан». По словам представителя сервиса, это в 2,3 раза больше, чем было в сентябре 2024 г., когда было зафиксирован минимум в 23 000 единиц. Кроме того, он отмечает, что в прошлом феврале в аренду предлагалось лишь 30 000 квартир, соответственно, предложение увеличилось в 2 раза. Данную тенденцию подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» участники рынка, правда, цифры у них отличаются. В частности, в компании «Этажи» уверяют, что прирост числа лотов на рынке аренды жилья в крупнейших городах России составил 20–25%. Но по сравнению с летом 2024 г. предложение увеличилось на 35–40%. Абсолютные показатели там не раскрывают.