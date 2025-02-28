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Предложение квартир в аренду в городах-миллионниках увеличилось за год в 2 раза

Это уже привело к снижению ставок за последние шесть месяцев почти на 10%
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Общее предложение аренды квартир в российских городах-миллионниках в феврале этого года составило 60 000 лотов. Такие данные «Ведомостям» предоставили в компании «Циан». По словам представителя сервиса, это в 2,3 раза больше, чем было в сентябре 2024 г., когда было зафиксирован минимум в 23 000 единиц. Кроме того, он отмечает, что в прошлом феврале в аренду предлагалось лишь 30 000 квартир, соответственно, предложение увеличилось в 2 раза. Данную тенденцию подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» участники рынка, правда, цифры у них отличаются. В частности, в компании «Этажи» уверяют, что прирост числа лотов на рынке аренды жилья в крупнейших городах России составил 20–25%. Но по сравнению с летом 2024 г. предложение увеличилось на 35–40%. Абсолютные показатели там не раскрывают.

Количество квартир, предлагаемых в аренду, только в Москве выросло на 34% по сравнению с февралем прошлого года и на 43% по сравнению с летними месяцами, говорит заместитель директора управления аренды квартир «Инком-недвижимости» Оксана Полякова. Более существенный скачок, по ее словам, был зафиксирован уже в этом году: за два месяца предложение увеличилось в 1,5 раза, что объясняется низким спросом на лоты в конце 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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