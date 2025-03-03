«Ростех» выкупил один из крупнейших деловых комплексов России – «Ростех-сити»

Компания Vi Holding Виталия Мащицкого продала деловой квартал «Ростех-сити» (263 246 кв. м), построенный на бывшей территории Тушинского аэродрома на Волоколамском шоссе, фирме «Техсити девелопмент». Это следует из выписки из Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Согласно документу, сделка была закрыта еще в апреле прошлого года, но официально об этом не сообщалось. Владельцы «Техсити девелопмента» в «СПАРК-Интерфаксе» скрыты, но в 2021 г. заявлялось, что эта компания – совместное предприятие Crocus Group (51%) и «Ростеха» (49%). Сейчас эта фирма полностью принадлежит госкорпорации, уверяют два источника, близких к сделке по покупке «Ростех-сити». Запросы в Crocus Group, «Ростех» и «Техсити девелопмент» остались без ответа.