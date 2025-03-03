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«Ростех» выкупил один из крупнейших деловых комплексов России – «Ростех-сити»

До этого госкорпорация выступала арендатором этого объекта
Екатерина Волкова
ASTERUS / mos.ru
ASTERUS / mos.ru

Компания Vi Holding Виталия Мащицкого продала деловой квартал «Ростех-сити» (263 246 кв. м), построенный на бывшей территории Тушинского аэродрома на Волоколамском шоссе, фирме «Техсити девелопмент». Это следует из выписки из Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Согласно документу, сделка была закрыта еще в апреле прошлого года, но официально об этом не сообщалось. Владельцы «Техсити девелопмента» в «СПАРК-Интерфаксе» скрыты, но в 2021 г. заявлялось, что эта компания – совместное предприятие Crocus Group (51%) и «Ростеха» (49%). Сейчас эта фирма полностью принадлежит госкорпорации, уверяют два источника, близких к сделке по покупке «Ростех-сити». Запросы в Crocus Group, «Ростех» и «Техсити девелопмент» остались без ответа.

«Ростех-сити», строительством которого занимается Vi Holding, должен стать одним из крупнейших деловых кварталов в России. Его общая площадь составит около 400 000 кв. м. На сегодняшний момент в эксплуатацию введена лишь первая очередь проекта, в которую переехала часть подразделений «Ростеха». По крайней мере, адрес комплекса указан на официальном сайте госкорпорации. Сама она включает порядка 800 организаций в различных регионах страны. Совокупно в ней работает порядка 700 000 человек. Выручка «Ростеха» в 2023 г. составила 2,9 трлн руб., чистая прибыль – 60,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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