«Ростех» выкупил один из крупнейших деловых комплексов России – «Ростех-сити»До этого госкорпорация выступала арендатором этого объекта
Компания Vi Holding Виталия Мащицкого продала деловой квартал «Ростех-сити» (263 246 кв. м), построенный на бывшей территории Тушинского аэродрома на Волоколамском шоссе, фирме «Техсити девелопмент». Это следует из выписки из Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Согласно документу, сделка была закрыта еще в апреле прошлого года, но официально об этом не сообщалось. Владельцы «Техсити девелопмента» в «СПАРК-Интерфаксе» скрыты, но в 2021 г. заявлялось, что эта компания – совместное предприятие Crocus Group (51%) и «Ростеха» (49%). Сейчас эта фирма полностью принадлежит госкорпорации, уверяют два источника, близких к сделке по покупке «Ростех-сити». Запросы в Crocus Group, «Ростех» и «Техсити девелопмент» остались без ответа.
«Ростех-сити», строительством которого занимается Vi Holding, должен стать одним из крупнейших деловых кварталов в России. Его общая площадь составит около 400 000 кв. м. На сегодняшний момент в эксплуатацию введена лишь первая очередь проекта, в которую переехала часть подразделений «Ростеха». По крайней мере, адрес комплекса указан на официальном сайте госкорпорации. Сама она включает порядка 800 организаций в различных регионах страны. Совокупно в ней работает порядка 700 000 человек. Выручка «Ростеха» в 2023 г. составила 2,9 трлн руб., чистая прибыль – 60,1 млрд руб.