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Бывшая компания Абрамовича может перестроить дом отдыха «Полет»

Девелопер CMI Development получил права на крупный участок в «Сколково»
Екатерина Волкова

Компания CMI Development стала победителем торгов по продаже прав аренды земельных участков общей площадью порядка 12 га, расположенных на территории инновационного центра «Сколково». Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ». При стартовой цене лота 537,1 млн руб. девелопер согласился заплатить за него 545,6 млн руб. Запрос в CMI Development остался без ответа. В фонде «Сколково», который выступал организатором этих торгов, от комментариев отказались.

Из лотовой документации следует, что это бывшая территория дома отдыха «Полет». Теперь победитель аукциона сможет построить там гостиницу на 120 номеров, выставочный комплекс с конгресс-холлом, домом приемов, а также разбить ландшафтный парк. Общая площадь недвижимости должна составить около 40 000 кв. м. Инвестиции в такой проект заместитель коммерческого директора сети BusinessClub Степан Зайцев оценивает в 2 млрд руб. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит об 1,2–1,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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