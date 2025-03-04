Бывшая компания Абрамовича может перестроить дом отдыха «Полет»

Из лотовой документации следует, что это бывшая территория дома отдыха «Полет». Теперь победитель аукциона сможет построить там гостиницу на 120 номеров, выставочный комплекс с конгресс-холлом, домом приемов, а также разбить ландшафтный парк. Общая площадь недвижимости должна составить около 40 000 кв. м. Инвестиции в такой проект заместитель коммерческого директора сети BusinessClub Степан Зайцев оценивает в 2 млрд руб. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит об 1,2–1,5 млрд руб.