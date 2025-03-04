Бывшая компания Абрамовича может перестроить дом отдыха «Полет»Девелопер CMI Development получил права на крупный участок в «Сколково»
Компания CMI Development стала победителем торгов по продаже прав аренды земельных участков общей площадью порядка 12 га, расположенных на территории инновационного центра «Сколково». Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ». При стартовой цене лота 537,1 млн руб. девелопер согласился заплатить за него 545,6 млн руб. Запрос в CMI Development остался без ответа. В фонде «Сколково», который выступал организатором этих торгов, от комментариев отказались.
Из лотовой документации следует, что это бывшая территория дома отдыха «Полет». Теперь победитель аукциона сможет построить там гостиницу на 120 номеров, выставочный комплекс с конгресс-холлом, домом приемов, а также разбить ландшафтный парк. Общая площадь недвижимости должна составить около 40 000 кв. м. Инвестиции в такой проект заместитель коммерческого директора сети BusinessClub Степан Зайцев оценивает в 2 млрд руб. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит об 1,2–1,5 млрд руб.