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ВТБ продаст часть делового квартала «Легион I» в Замоскворечье

Ранее этот объект принадлежал бывшему владельцу «Росгосстраха» Хачатурову
Юлия Маслова
Екатерина Волкова
Ведомости
Ведомости

Принадлежащий группе ВТБ «БМ банк» (ранее Банк Москвы) выставил на продажу часть бизнес-центра «Легион I», который находится на ул. Большая Ордынка в Замоскворечье в центре Москвы. Уведомление об этом размещено на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Согласно лотовой документации, речь идет о двух зданиях общей площадью 46 719 кв. м. Это большая часть делового квартала, общая площадь которого составляет около 60 000 кв. м. Торги запланированы на 1 апреля.

«Легион I» был построен в 2004 г. фирмой «Легион девелопмент», которая принадлежала бывшему владельцу «Росгосстраха» Данилу Хачатурову. В 2017 г. бизнесмен продал страховую компанию группе «Открытие-холдинг» Вадима Беляева, сохранив в «Росгосстрахе» миноритарную долю. А через несколько дней после сделки Центробанк начал санацию входящей в группу Беляева финансовой корпорации (ФК) «Открытие». Новый менеджмент последней оспорил ряд сделок по покупке активов Хачатурова, а это, в свою очередь, привело к банкротству «Легион девелопмента». В ходе этой процедуры в октябре 2018 г. банк «ФК Открытие» выкупил «Легион I» за 10 млрд руб. В декабре 2022 г. корпорация была присоединена к «БМ банку» группы ВТБ. Ее представитель сообщил, что сама финансовая организация не планирует использовать площади в «Легионе I» для своих нужд, поэтому она выставила два корпуса в этом квартале на продажу. Помещения там в данный момент полностью освобождены, говорит собеседник «Ведомостей». Он также напоминает, что в прошлом году «ФК Открытие» продал еще одно строение данного бизнес-центра: его площадь составила 10 267 кв. м. Тогда победителем торгов стал подрядчик «Росатома» – компания НЭПТ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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