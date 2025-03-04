ВТБ продаст часть делового квартала «Легион I» в Замоскворечье

«Легион I» был построен в 2004 г. фирмой «Легион девелопмент», которая принадлежала бывшему владельцу «Росгосстраха» Данилу Хачатурову. В 2017 г. бизнесмен продал страховую компанию группе «Открытие-холдинг» Вадима Беляева, сохранив в «Росгосстрахе» миноритарную долю. А через несколько дней после сделки Центробанк начал санацию входящей в группу Беляева финансовой корпорации (ФК) «Открытие». Новый менеджмент последней оспорил ряд сделок по покупке активов Хачатурова, а это, в свою очередь, привело к банкротству «Легион девелопмента». В ходе этой процедуры в октябре 2018 г. банк «ФК Открытие» выкупил «Легион I» за 10 млрд руб. В декабре 2022 г. корпорация была присоединена к «БМ банку» группы ВТБ. Ее представитель сообщил, что сама финансовая организация не планирует использовать площади в «Легионе I» для своих нужд, поэтому она выставила два корпуса в этом квартале на продажу. Помещения там в данный момент полностью освобождены, говорит собеседник «Ведомостей». Он также напоминает, что в прошлом году «ФК Открытие» продал еще одно строение данного бизнес-центра: его площадь составила 10 267 кв. м. Тогда победителем торгов стал подрядчик «Росатома» – компания НЭПТ.