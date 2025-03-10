MR Group выходит на рынок загородной недвижимости

MR Group выходит на рынок загородной недвижимостиДевелопер планирует построить недалеко от аэропорта «Внуково» крупный жилой комплекс
Девелопер MR Group планирует застроить 200 га в районе деревни Ликино в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом рассказали два консультанта, работавших с компанией. Там появится крупный многофункциональный жилой комплекс «Мыс», который будет включать в себя многоквартирные и клубные дома, таунхаусы и коттеджи, а также объекты инфраструктуры, подтвердил представитель девелопера. Общий объем застройки может составить около 1 млн кв. м, считают опрошенные «Ведомостями» консультанты. В MR Group данные по всему участку не назвали, сообщив лишь, что площадь только первой очереди – 170 000 кв. м жилья. Еще примерно 22 000 кв. м придется на инфраструктуру, включая спортивный комплекс, школу и два детских сада. Сдать ее в эксплуатацию планируется в 2028 г.
«Мыс» станет первым проектом MR Group в сегменте загородной недвижимости. Сама компания, созданная бизнесменами Романом Тимохиным и Виктором Лабуздко в 2003 г., специализируется в основном на строительстве крупных многоквартирных комплексов и бизнес-центров. Сейчас в ее портфеле 9,5 млн кв. м недвижимости. Среди проектов девелопера – жилые комплексы «Павелецкая сити», «Метрополия» на Волгоградском проспекте, «Селигер сити» у ст. м. «Селигерская», Mod рядом со ст. м. «Марьина Роща». Несколько лет назад девелопер стал развивать сегмент элитного жилья под брендом MR Private. В числе таких проектов – квартал Nicole на ул. Никольской, Stella di Mosca на ул. Большой Никитской, клубный дом Luce в Крестовоздвиженском переулке и проч.