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MR Group выходит на рынок загородной недвижимости

Девелопер планирует построить недалеко от аэропорта «Внуково» крупный жилой комплекс
Екатерина Волкова
Юлия Маслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Девелопер MR Group планирует застроить 200 га в районе деревни Ликино в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом рассказали два консультанта, работавших с компанией. Там появится крупный многофункциональный жилой комплекс «Мыс», который будет включать в себя многоквартирные и клубные дома, таунхаусы и коттеджи, а также объекты инфраструктуры, подтвердил представитель девелопера. Общий объем застройки может составить около 1 млн кв. м, считают опрошенные «Ведомостями» консультанты. В MR Group данные по всему участку не назвали, сообщив лишь, что площадь только первой очереди – 170 000 кв. м жилья. Еще примерно 22 000 кв. м придется на инфраструктуру, включая спортивный комплекс, школу и два детских сада. Сдать ее в эксплуатацию планируется в 2028 г.

«Мыс» станет первым проектом MR Group в сегменте загородной недвижимости. Сама компания, созданная бизнесменами Романом Тимохиным и Виктором Лабуздко в 2003 г., специализируется в основном на строительстве крупных многоквартирных комплексов и бизнес-центров. Сейчас в ее портфеле 9,5 млн кв. м недвижимости. Среди проектов девелопера – жилые комплексы «Павелецкая сити», «Метрополия» на Волгоградском проспекте, «Селигер сити» у ст. м. «Селигерская», Mod рядом со ст. м. «Марьина Роща». Несколько лет назад девелопер стал развивать сегмент элитного жилья под брендом MR Private. В числе таких проектов – квартал Nicole на ул. Никольской, Stella di Mosca на ул. Большой Никитской, клубный дом Luce в Крестовоздвиженском переулке и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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