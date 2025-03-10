MR Group выходит на рынок загородной недвижимости

Девелопер MR Group планирует застроить 200 га в районе деревни Ликино в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом рассказали два консультанта, работавших с компанией. Там появится крупный многофункциональный жилой комплекс «Мыс», который будет включать в себя многоквартирные и клубные дома, таунхаусы и коттеджи, а также объекты инфраструктуры, подтвердил представитель девелопера. Общий объем застройки может составить около 1 млн кв. м, считают опрошенные «Ведомостями» консультанты. В MR Group данные по всему участку не назвали, сообщив лишь, что площадь только первой очереди – 170 000 кв. м жилья. Еще примерно 22 000 кв. м придется на инфраструктуру, включая спортивный комплекс, школу и два детских сада. Сдать ее в эксплуатацию планируется в 2028 г.