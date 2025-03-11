Люксовый ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте вновь сменит владельца

Компания «Кэпитал менеджмент», которая в конце прошлого года стала владельцем премиального торгового центра «Времена года» (65 982 кв. м) на Кутузовском проспекте, теперь выставила его на продажу. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Российского аукционного дома. Из лотовой документации следует, что она продает 100% долей в фирме «ВГ холдинг», которая, в свою очередь, контролирует ООО «Октан плюс альфа». На балансе последнего, по данным «СПАРК-Интерфакса», находится данный комплекс. Там также сказано, что еще одним продавцом выступает Сбербанк, который готов переуступить новому инвестору права требований к собственникам центра. Стартовая стоимость лота – 21,6 млрд руб., что соответствует долговым обязательствам перед кредитором.