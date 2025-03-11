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Люксовый ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте вновь сменит владельца

Его собственник вместе с кредитовавшим этот комплекс Сбербанком выставили объект на продажу
Екатерина Волкова
Юлия Маслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Компания «Кэпитал менеджмент», которая в конце прошлого года стала владельцем премиального торгового центра «Времена года» (65 982 кв. м) на Кутузовском проспекте, теперь выставила его на продажу. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Российского аукционного дома. Из лотовой документации следует, что она продает 100% долей в фирме «ВГ холдинг», которая, в свою очередь, контролирует ООО «Октан плюс альфа». На балансе последнего, по данным «СПАРК-Интерфакса», находится данный комплекс. Там также сказано, что еще одним продавцом выступает Сбербанк, который готов переуступить новому инвестору права требований к собственникам центра. Стартовая стоимость лота – 21,6 млрд руб., что соответствует долговым обязательствам перед кредитором.

Сбор предложений от потенциальных инвесторов продлится до 12 марта. С чем связана такая спешка, не известно. В Сбербанке на запрос «Ведомостей» не ответили. Так же поступил и партнер юридической компании CLS Дмитрий Чурин, который является основным владельцем «Кэпитал менеджмента».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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