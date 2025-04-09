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Налоговая служба добивается банкротства совладельца комплексов «Гвоздь»

Впрочем, такие дела, как правило, заканчиваются примирением сторон
Екатерина Волкова
Юлия Маслова
Владимир Баранов / Ведомости
Владимир Баранов / Ведомости

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 25 по Москве подала в столичный арбитражный суд иск о банкротстве девелоперской фирмы «Торисс». 4 апреля, как следует из материалов дела, ее заявление было принято к производству. Следующее заседание назначено на 21 мая.

«Торисс», владельцем которой считается бизнесмен Сергей Тимаков, была создана в 1995 г. Среди ее проектов, к примеру, элитный жилой дом в 1-м Спасоналивковском переулке. Впрочем, компания больше известна как девелопер знаменитого торгового центра «Гвоздь» на 16 300 кв. м на Волоколамском шоссе. Правда, сейчас, как следует из выписок Росреестра, компания владеет лишь 5843 кв. м в этом объекте. Сам комплекс был построен в 2001 г., он, как писала ранее газета «Коммерсантъ», несколько раз признавался одним из самых неудачных торговых объектов в Москве. Эксперты объясняли это его плохим расположением и непродуманной концепцией – изначально собственник площадки планировал разместить там строительный магазин, но в итоге передумал. Тем не менее чуть позже «Торисс» построил вторую очередь этого проекта, правда уже на пр-те Андропова, недалеко от ст. м. «Коломенская», он включает в себя не только торговые, но и офисные помещения. Общая площадь второго «Гвоздя» составляет 16 400 кв. м, из которых почти половина – 7807 кв. м – принадлежит самой компании. В портфеле «Торисс», как сказано на ее сайте, находится еще и особняк на 161 кв. м в Ветошном переулке в центре Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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