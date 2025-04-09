Налоговая служба добивается банкротства совладельца комплексов «Гвоздь»

«Торисс», владельцем которой считается бизнесмен Сергей Тимаков, была создана в 1995 г. Среди ее проектов, к примеру, элитный жилой дом в 1-м Спасоналивковском переулке. Впрочем, компания больше известна как девелопер знаменитого торгового центра «Гвоздь» на 16 300 кв. м на Волоколамском шоссе. Правда, сейчас, как следует из выписок Росреестра, компания владеет лишь 5843 кв. м в этом объекте. Сам комплекс был построен в 2001 г., он, как писала ранее газета «Коммерсантъ», несколько раз признавался одним из самых неудачных торговых объектов в Москве. Эксперты объясняли это его плохим расположением и непродуманной концепцией – изначально собственник площадки планировал разместить там строительный магазин, но в итоге передумал. Тем не менее чуть позже «Торисс» построил вторую очередь этого проекта, правда уже на пр-те Андропова, недалеко от ст. м. «Коломенская», он включает в себя не только торговые, но и офисные помещения. Общая площадь второго «Гвоздя» составляет 16 400 кв. м, из которых почти половина – 7807 кв. м – принадлежит самой компании. В портфеле «Торисс», как сказано на ее сайте, находится еще и особняк на 161 кв. м в Ветошном переулке в центре Москвы.