Мэрия Москвы выставила на продажу гостиницу «Берлин» в Зюзине

Мэрия Москвы выставила на продажу гостиницу «Берлин» в ЗюзинеНа месте старого советского отеля можно будет построить крупный многофункциональный комплекс
Принадлежащая департаменту городского имущества компания «Медицинский центр» выставила на продажу 100% ООО «ЦОС», на балансе которого находится гостиница «Берлин» на 87 номеров и участок под ней на 3,1 га на ул. Малой Юшуньской в районе Зюзино. Соответствующее уведомление размещено на сайте городского инвестиционного портала. Стартовая цена лота составляет 5,5 млрд руб. Эту стоимость опрошенные «Ведомостями» консультанты называют рыночной. Торги назначены на 15 июля.
Гостиница «Берлин» – один из крупнейших позднесоветских долгостроев. Ее строительство началось в 1980-х гг., а закончилось только в 2000 г.
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