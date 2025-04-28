Мэрия Москвы выставила на продажу гостиницу «Берлин» в Зюзине

Принадлежащая департаменту городского имущества компания «Медицинский центр» выставила на продажу 100% ООО «ЦОС», на балансе которого находится гостиница «Берлин» на 87 номеров и участок под ней на 3,1 га на ул. Малой Юшуньской в районе Зюзино. Соответствующее уведомление размещено на сайте городского инвестиционного портала. Стартовая цена лота составляет 5,5 млрд руб. Эту стоимость опрошенные «Ведомостями» консультанты называют рыночной. Торги назначены на 15 июля.