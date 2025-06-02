Доля сделок с недвижимостью на торгах достигла рекорда

Доля тендерных сделок действительно растет, подтверждают и другие консультанты, правда, данные у них отличаются. Представитель Commonwealth Partnership говорит, что в этом году она составила рекордные 75%, но эта компания учитывает лишь известные инвестиционные транзакции. Приобретение активов с целью редевелопмента под жилье и для собственных нужд различных компаний она не считала. Общий объем сделок с недвижимостью через процедуру торгов в январе – мае 2025 г., по подсчетам Nikoliers, достиг 50,7 млрд руб. Это 13,1% от всех инвестиций, правда, годом ранее доля таких транзакций составляла всего 1,1% (5,7 млрд руб.). Компания также указывает, что за весь 2024 год через аукционы продали активы на 32,4 млрд руб., в 2023 г. – на 35,8 млрд руб.