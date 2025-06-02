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Доля сделок с недвижимостью на торгах достигла рекорда

Такой инструмент позволяет собственникам активов продавать их дороже
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Общий объем сделок с недвижимостью, заключенных в России в январе – мае 2025 г. в ходе процедуры торгов, достиг 56 млрд руб., говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Там указано, что доля подобных транзакций составила 24% в структуре всех инвестиций, что является абсолютным рекордом минимум за последние пять лет. Несмотря на то что за пять месяцев прошлого года через аукционы была реализована недвижимость на 77 млрд руб., на такие сделки пришлось лишь 19% вложений, уточняется в отчете.

Доля тендерных сделок действительно растет, подтверждают и другие консультанты, правда, данные у них отличаются. Представитель Commonwealth Partnership говорит, что в этом году она составила рекордные 75%, но эта компания учитывает лишь известные инвестиционные транзакции. Приобретение активов с целью редевелопмента под жилье и для собственных нужд различных компаний она не считала. Общий объем сделок с недвижимостью через процедуру торгов в январе – мае 2025 г., по подсчетам Nikoliers, достиг 50,7 млрд руб. Это 13,1% от всех инвестиций, правда, годом ранее доля таких транзакций составляла всего 1,1% (5,7 млрд руб.). Компания также указывает, что за весь 2024 год через аукционы продали активы на 32,4 млрд руб., в 2023 г. – на 35,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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