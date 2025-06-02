Доля сделок с недвижимостью на торгах достигла рекорда

Доля сделок с недвижимостью на торгах достигла рекордаТакой инструмент позволяет собственникам активов продавать их дороже
Общий объем сделок с недвижимостью, заключенных в России в январе – мае 2025 г. в ходе процедуры торгов, достиг 56 млрд руб., говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Там указано, что доля подобных транзакций составила 24% в структуре всех инвестиций, что является абсолютным рекордом минимум за последние пять лет. Несмотря на то что за пять месяцев прошлого года через аукционы была реализована недвижимость на 77 млрд руб., на такие сделки пришлось лишь 19% вложений, уточняется в отчете.
Доля тендерных сделок действительно растет, подтверждают и другие консультанты, правда, данные у них отличаются. Представитель Commonwealth Partnership говорит, что в этом году она составила рекордные 75%, но эта компания учитывает лишь известные инвестиционные транзакции. Приобретение активов с целью редевелопмента под жилье и для собственных нужд различных компаний она не считала. Общий объем сделок с недвижимостью через процедуру торгов в январе – мае 2025 г., по подсчетам Nikoliers, достиг 50,7 млрд руб. Это 13,1% от всех инвестиций, правда, годом ранее доля таких транзакций составляла всего 1,1% (5,7 млрд руб.). Компания также указывает, что за весь 2024 год через аукционы продали активы на 32,4 млрд руб., в 2023 г. – на 35,8 млрд руб.