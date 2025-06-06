«Ростех» выставил на продажу офис «Рособоронэкспорта» в Замоскворечье

Компания «РТ-капитал», отвечающая на реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех», выставила на продажу имущественный комплекс, расположенный на Овчинниковской набережной в Замоскворечье в центре столицы. Соответствующее уведомление опубликовано на ее сайте. Там указано, что лот включает в себя участок на 0,3 га и два административных здания на 20 700 кв. м. Стартовая цена – 4,52 млрд руб. Торги пройдут 10 июля. В самих строениях сейчас находится офис «Рособоронэкспорта». Там на запрос не ответили, но по словам консультантов, компания уже начала переезжать в другое помещение.