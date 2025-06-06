«Ростех» выставил на продажу офис «Рособоронэкспорта» в Замоскворечье

«Ростех» выставил на продажу офис «Рособоронэкспорта» в ЗамоскворечьеТам может появиться бизнес-центр или коворкинг
Компания «РТ-капитал», отвечающая на реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех», выставила на продажу имущественный комплекс, расположенный на Овчинниковской набережной в Замоскворечье в центре столицы. Соответствующее уведомление опубликовано на ее сайте. Там указано, что лот включает в себя участок на 0,3 га и два административных здания на 20 700 кв. м. Стартовая цена – 4,52 млрд руб. Торги пройдут 10 июля. В самих строениях сейчас находится офис «Рособоронэкспорта». Там на запрос не ответили, но по словам консультантов, компания уже начала переезжать в другое помещение.
Стоимость актива опрошенные «Ведомостями» эксперты считают рыночной. Правда, гендиректор компании Remain Дмитрий Клапша считает, что инвесторы проявят более активный интерес к объекту при стоимости в 2-3,1 млрд руб.
Скорее всего, покупатель продолжит использовать данные строения как офисы, говорят эксперты. Они напоминают, что рядом находится бывшее здание Минэкономразвития: его несколько лет назад на торгах выкупила турецкая компания Enka и перестроила в гибкий офис Flexity. Его основными арендаторами сейчас выступают структуры Сбербанка, в частности сервис «Самокат». Управляющий партнер IBC Global Ахмедзянов полагает, что там может появиться и гостиница. Основной круг потенциальных покупателей, по его словам, – это девелоперы с соответствующим опытом, инвестиционные фонды, банки, крупные консалтинговые компании и корпоративные структуры, которые хотят консолидировать офисные площади в центре города.
Клапша допускает, что объектом может заинтересоваться Enka, если она решит расширить свой текущий портфель в данном районе. «Ведомости» направили запрос в турецкую компанию. Он также напоминает, что рядом находятся штаб-квартиры целого ряда крупных корпораций, например «Росатома», которым, возможно нужны дополнительные площади для размещения сотрудников.
Объем инвестиций в реконструкцию комплекса директор по направлению рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов оценивает в 1,7-2,5 млрд руб. Ахмедзянов говорит о 3 млрд руб. Клапша – о 5 млрд руб., учитывая отделку помещений.
В целом актив обладает высокой ликвидностью за счет своего расположения: он находится в непосредственной близости от ключевых объектов делового центра Москвы, говорит партнер NF Group Станислав Бибик. По его словам, в радиусе нескольких сотен метров расположены бизнес-центры Central City Tower, «Балчуг Плаза», «Аквамарин», а также действующие гибкие офисы, что подтверждает востребованность формата в этом районе.
Впрочем, потенциальные инвесторы могут столкнуться с определенными сложностями при реализации девелоперского проекта в таком месте, предупреждают консультанты. Ахмедзянов обращает внимание на слишком маленький участок под продаваемыми зданиями и отсутствие там парковки. Он также напоминает про высокую стоимость заемного финансирования, которая ограничивает круг покупателей. Это также может привести к увеличению сроков реализации на 3-4 года, отмечает эксперт.
«Ростех» часто продает свои непрофильные активы. Так, имущество научно-производственного предприятия «Краснознаменец» (34,8 га на Капсюльном шоссе в Санкт-Петербурге) приобрела «Страна девелопмент». Завод «Фазотрон» (принадлежит 3,2 га в Электрическом переулке у Белорусского вокзала в Москве) выкупила Sminex под элитный жилой комплекс «Тишинский бульвар». Оптический институт в Санкт-Петербурге (47 598 кв. м и земельный участок на 2,09 га на Кадетской линии Васильевского острова) приобрел местный девелопер Arsenal Group.