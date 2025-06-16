Mars сняла у Level Group 40 000 кв. м складов в новой Москве

Mars сняла у Level Group 40 000 кв. м складов в новой МосквеРанее американская компания заявляла о сокращении инвестиций в Россию
Американская компания Mars арендовала у девелопера Level Group 41 000 кв. м в строящемся логопарке «Level Box Терехово», расположенном в одноименной деревне в новой Москве. Об этом рассказали два источника, близких к обоим участникам сделки. По их словам, данная транзакция была закрыта еще в конце прошлого года, но официально о ней не объявляли.
Ввод логопарка намечен на середину 2026 г., добавляют собеседники «Ведомостей». Представители Level Group и CORE.XP (консультант сделки) от комментариев отказались. В Mars на запрос не ответили.
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