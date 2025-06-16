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Mars сняла у Level Group 40 000 кв. м складов в новой Москве

Ранее американская компания заявляла о сокращении инвестиций в Россию
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Американская компания Mars арендовала у девелопера Level Group 41 000 кв. м в строящемся логопарке «Level Box Терехово», расположенном в одноименной деревне в новой Москве. Об этом рассказали два источника, близких к обоим участникам сделки. По их словам, данная транзакция была закрыта еще в конце прошлого года, но официально о ней не объявляли.

Ввод логопарка намечен на середину 2026 г., добавляют собеседники «Ведомостей». Представители Level Group и CORE.XP (консультант сделки) от комментариев отказались. В Mars на запрос не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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