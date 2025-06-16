Mars сняла у Level Group 40 000 кв. м складов в новой Москве

Американская компания Mars арендовала у девелопера Level Group 41 000 кв. м в строящемся логопарке «Level Box Терехово», расположенном в одноименной деревне в новой Москве. Об этом рассказали два источника, близких к обоим участникам сделки. По их словам, данная транзакция была закрыта еще в конце прошлого года, но официально о ней не объявляли.