Число квартир в посуточную аренду в России за год увеличилось на треть

Число квартир в посуточную аренду в России за год увеличилось на третьВпрочем, к снижению ставок это так и не привело
Количество объявлений о сдаче квартир в краткосрочную аренду (от суток и более) в российских городах-миллионниках увеличилось на 33% по сравнению с июнем 2024 г., подсчитала компания «Циан». По ее данным, сейчас в мегаполисах доступно 196 000 лотов против 147 000 годом ранее.
Рынок краткосрочной аренды развивается в основном за счет инвесторов, говорит представитель «Циана». Он объясняет это тем, что сдавать квартиру на сутки, как правило, выгоднее, чем на долгий срок.
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