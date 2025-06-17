Число квартир в посуточную аренду в России за год увеличилось на треть

Количество объявлений о сдаче квартир в краткосрочную аренду (от суток и более) в российских городах-миллионниках увеличилось на 33% по сравнению с июнем 2024 г., подсчитала компания «Циан». По ее данным, сейчас в мегаполисах доступно 196 000 лотов против 147 000 годом ранее.