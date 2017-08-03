Смурфики как драйвер региональной экономики

До недавнего времени в России не было ни одного тематического парка мирового уровня. Почему? Российский рынок был сложен и непредсказуем для зарубежных операторов, и они не могли здесь предложить жизнеспособную концепцию.

Новые зрелища

Идея построить самый большой в мире крытый тематический парк возникла у меня еще в 2008 г. Во-первых, это моя давняя мечта – создать первый в России парк развлечений, сопоставимый с мировыми лидерами индустрии, а также полноценный городской курорт. Во-вторых, эта ниша в России совершенно не освоена, хотя во всем мире сегодня наиболее авторитетный тренд - это как раз синергия объектов торговли, развлечений и городских пространств.

Какой доход приносят тематические парки По прогнозам аналитиков Global Industry Analysts, к концу 2017 г. общая выручка всех компаний на мировом рынке тематических парков вырастет до $31 млрд, а к 2020 г. достигнет $44,3 млрд. В 2018 г. мировой объем рынка развлечений достигнет $2 трлн. Эксперты прогнозируют увеличение потребительских расходов, особенно в Азии и на Ближнем Востоке, в развивающихся странах, и, как следствие, – рост популярности массовых развлечений.

Активное строительство жилья, офисов и торговых центров, которое соответствовало запросам населения в нулевые, сейчас уходит в прошлое. В России открываются пути для совершенно новых концепций - таких как городские курорты. Это совершенно новая бизнес-модель на стыке индустрий развлечений и туризма, которая позволяет создавать новые туристические продукты и новые возможности для бизнеса, в том числе и для малого, развивающего креативные идеи.

Когда мы только начали изучать рынок тематических парков, мы прежде всего смотрели на самые популярные и известные реализованные проекты: Disneyland в Париже, Калифорнии, Токио, Universal Studio в Орландо и Осаке. Мы побывали в крупнейших европейских парках — «Европа-парке» в Германии, парке «Лисеберг» в Швеции, «Эфтелинг» в Голландии, «Порт Авентура» в Испании.

Настоящие смурфики и не только

Однако с проектом «Остров мечты» (парк в Нагатинской пойме, Москва. - Прим. «Ведомостей») мы решили выйти за рамки существующих концепций и создать концепцию мультибрендового парка развлечений в России. В проект были привлечены крупнейшие как зарубежные, так и отечественные медийные и анимационные компании– «Союзмультфильм», Sony Pictures Consumer Products, IMPS S.A., Viacom International Media Networks, Sanrio GmbH.

Кроме того, мы решили сделать крытый тематический парк и при этом самый большой в мире (292 000 кв. м). На данный момент самый большой крытый тематический парк в мире — это Ferrari World в Абу-Даби (200 000 кв. м). Такой формат связан не только с погодными условиями в России, но и с широкими возможностями, которые дает такая концепция. Мы полностью можем воссоздать ту картинку, которую ребенок видит в мультике, – с помощью аутентичных цветов и звуков. В открытом парке это невозможно сделать.

Над концепцией проекта, наполнением тематических зон работают более 500 человек, причем это международная команда креативщиков и дизайнеров, которых мы собрали специально для нашего проекта. В парке каждая зона прорабатывается вплоть до мелочей – каждый листик на деревьях в деревне смурфиков должен быть такого цвета, как в самом мультфильме, должен соответствовать бренд-буку каждого героя.

Неформальный «городской курорт»

Для реализации проекта был выбран формат городского курорта. Официально этот термин не внесен еще в международные отраслевые каталоги, однако используется повсеместно. Да и форма его вполне определена – все, что нужно для досуга разных групп потребителей, сосредоточено в одном месте, курорт удобен для полноценного отпуска и для посещения на выходные. Причем формат имеет региональную специфику, например в Швейцарии это больше оздоровительные курорты, а в Азии – казино и развлечения.

Сколько туристов может вместить парк Максимальная вместимость самого тематического парка «Остров мечты» будет достигать 18 млн человек ежегодно. В первый год работы это может быть 7-8 млн туристов. «Но для экономических прогнозов проекта используется нижняя граница возможного туристического потока – 3 млн туристов ежегодно, что составляет 16% от общего прогнозируемого турпотока Москвы в 2018 г. (18,5 млн) ", - говорит Амиран Муцоев.

Для Москвы идеальный вариант – это совмещение городского пространства, природного парка и парка развлечений. Для его реализации мы привлекли ведущее международное архитектурное бюро Chapman Taylor и итальянское ландшафтное бюро Land Milano. Нам нужно было решить довольно сложную задачу – вписать крытую часть парка в участок с хаотичными насаждениями и превратить заброшенную территорию в настоящий ландшафтный парк на 32 га.

Классический тематический парк – это полностью платный вход, кафе, магазины, отели, на этом, как правило, их инфраструктура исчерпывается. Это отдельный развлекательный анклав - как правило, за городом, который не вписан в городскую жизнь, а живет по своим законам (например, в парижский Disneyland, по статистике, обычная семья приезжает в год не более 1-2 раз). У городского курорта принципиально иной функционал – это в первую очередь городское пространство, которое становится неотъемлемой частью повседневной жизни горожан.

Мультики и деньги

Кроме того, уже один парк развлечений может выступить мощным драйвером роста экономики целого региона. Парижский Disneyland фактически создал новое европейское туристическое направление, что способствовало быстрому и гармоничному развитию территории. За 20 лет — это более 50 млрд евро в валовом продукте в туристическом сегменте. Деятельность Disneyland в Париже создает 55 000 прямых и косвенных рабочих мест во Франции. Этот парк развлечений генерирует 6,2% доходов от туризма во Франции.

Сколько стоит «Остров мечты» Общая сумма инвестиций в строительства парка «Остров мечты» в Москве - $1,5 млрд. «Конечно, срок окупаемости нашего проекта намного дольше, чем у торгового или бизнес-центра. При этом его себестоимость примерно в пять раз выше, чем открытого парка. Сейчас мы ориентируемся на срок окупаемости не менее 10-12 лет», - говорит Амиран Муцоев.

В свою очередь мы прогнозируем, что открытие парка в 2018 г. увеличит туристический поток в столице на 16%, а долю туристического потребления в валовом региональном продукте (ВРП) Москвы – на 70 млрд руб. в год. Это те деньги, которые потратят в Москве почти 3 млн туристов, приехавших в парк (расчеты основаны на данных прогноза турпотока Москвы в 2017 г., опубликованных на сайте мэрии. - Прим. «Ведомостей»).

В будущем мы планируем строительство подобных парков в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге - для них уже приобретены участки под застройку. Также наша концепция жизнеспособна и на международных рынках. На зарубежных выставках мы видим большой интерес к нашему проекту со стороны иностранных инвесторов и даже глав городов, которые считают перспективным появление таких парков для развития региона.