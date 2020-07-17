В каких районах Москвы быстрее распространялся коронавирусСоциально-экономические характеристики городских районов важнее плотности населения
С начала пандемии города стали интуитивно восприниматься как очаги повышенной опасности, где скорость распространения коронавируса выше, чем на других территориях. Многие связывали это с высокой плотностью населения: чем она выше, тем более высокого уровня инфицированности коронавирусом можно ожидать.
Однако проведенный Институтом экономики города обзор международных исследований по данной тематике показал: в большинстве работ не установлено какой-либо зависимости между этими параметрами. Это справедливо как при сравнении различных городов в одной стране (например, на основе анализа данных по 284 городам Китая), так и при сравнении районов в одном городе, например муниципалитетов Большого Нью-Йорка.
Мы провели аналогичное сравнение для Москвы на основе данных о госпитализации с диагнозом COVID-19 по районам города. Данные о госпитализации собирались интернет-изданием Mash с привязкой к конкретным адресам. Факт госпитализации означает протекание болезни в тяжелой форме и может не коррелировать с данными об уровне инфицированности. Однако представляется, что в условиях, когда методики фиксации факта заражения коронавирусом только складываются, такие данные являются более надежными.
Мы сопоставили данные о госпитализации с диагнозом COVID-19 по конкретным адресам с плотностью населения по муниципальным округам. Высокие и низкие значения плотности населения и доли госпитализированных оценивались в сопоставлении со средними значениями по городу: плотность населения ‒ 11 300 чел./кв. км, доля госпитализированных в связи с диагнозом COVID-19 – 1,8 промилле.
Внутри города дифференциация обоих рассматриваемых показателей достаточно велика: значения плотности населения (без малонаселенных районов новой Москвы) колеблются от 732 чел./кв. км в Молжанинове до 30 500 чел./кв. км в Зябликове, а показатели доли госпитализированных ‒ от 0,17 в Матушкине до 15,5 в Михайлово-Ярцевском поселении.
Высокая доля госпитализации наблюдается на периферии северо-запада, севера и северо-востока Москвы, где есть районы как с относительно высокой, так и низкой плотностью населения. Крупнейший ареал районов, откуда много жителей попали в больницы, ограничивается Ярославским направлением железной дороги с востока, Тверским – с запада и МЦК – с юга. Во всех этих районах, кроме Северного Медведкова и Западного Дегунина, плотность населения выше, чем в среднем по Москве.
Причиной столь заметного выделения северных районов города может быть большое количество промышленных зон и логистических комплексов, работа которых практически не прерывалась, в отличие от сферы услуг. Однако в схожих по специализации районах юго-востока (Вешняки, Рязанский, Кузьминки, Выхино-Жулебино) при относительно высокой плотности населения было госпитализировано относительно небольшое число жителей.
Практически все районы центра, запада и юго-запада Москвы характеризуются низкой долей госпитализированных. Выделяется ареал, где такая благополучная ситуация сложилась при относительно высокой плотности населения, – там сконцентрированы научно-исследовательские центры и вузы: Гагаринский, Академический, Ломоносовский, Черемушки, Обручевский, Проспект Вернадского. Ареал с аналогичными характеристиками выделяется и на северо-западе: Аэропорт, Сокол, Щукино. Схожие по специализации Зеленоград и Троицк также отличаются низким уровнем госпитализированных, но также и низкой плотностью населения.
Помимо плотности населения был собран массив данных по некоторым другим социально-экономическим показателям, доступным в разрезе муниципалитетов города Москвы: среднемесячная заработная плата; доля жителей, имеющих высшее образование; доля жителей, добирающихся до работы на личном автомобиле / на метро; обеспеченность продовольственными магазинами/аптеками; обеспеченность общей площадью жилых помещений; доля безработных среди экономически активного населения и др. – всего 21 показатель.
Практически везде обнаруженный уровень корреляции был незначителен, однако в ряде случаев превзошел уровень корреляции с плотностью населения на порядок. Например, там, где большая часть жителей добирается на работу на личном авто, вероятность госпитализации ниже (корреляция на уровне 4%) – очевидно, это связано с большей эпидемиологической безопасностью личного автомобиля по сравнению с общественным транспортом. Следует отметить, что в аналогичном исследовании по Большому Нью-Йорку был получен противоположный результат: доля инфицированных и – в еще большей степени – темп распространения инфекции оказались наиболее высоки в районах с высоким уровнем пользования личным автомобилем.
Вероятность госпитализации также оказалась ниже в районах с относительно высокой долей жителей с высшим образованием (корреляция на уровне 5%). Эта взаимосвязь также вполне логична: люди с высшим образованием чаще трудоустроены в тех сферах, где возможна работа в удаленном режиме, а также в целом уровень их социально-экономического благосостояния выше, чем у людей с более низким уровнем образования. Обладатели высшего образования имеют лучшие возможности минимизировать пребывание в местах массового скопления людей (в общественном транспорте, магазинах) за счет самоизоляции, использования сервисов доставки и переезда за город.
Таким образом, вероятность госпитализации с диагнозом COVID-19 в зависимости от района города Москвы не имеет простого объяснения и определяется совокупностью факторов, в том числе тех, которые трудно поддаются «оцифровке»: эффективность контроля за соблюдением установленных ограничений, работы учреждений здравоохранения, различия в моделях пространственного поведения населения и др. Необходимы дальнейшие исследования в этом направлении в целях разработки эффективных мер профилактики распространения нынешней и возможных будущих инфекций.